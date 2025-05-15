ЖКХ

С июля в Псковской области начнет действовать новый тариф на газ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» информирует о том, что с 1 июля 2025 года розничная цена на природный газ, реализуемый населению на территории Псковской области, составит 8,94 рубля за кубический метр, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Решение принято в соответствии с приказом комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 18 апреля 2025 № 33-г.

«Убедительно просим своевременно передавать показания приборов учета и оплачивать потребленный газ. Показания приборов учета сообщайте любым удобным способом, указанным на оборотной стороне квитанции, или через ЛК «Оплата за газ» без регистрации», – отметили в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».