ЖКХ

Отопление в Пскове отключили вовремя — Борис Елкин

Отопление в Пскове отключили вовремя, заявил глава города Пскова Борис Елкин в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Благодаря усилиям предприятия каких-то серьезных аварий у нас не было за последние годы. Не исключение и этот год. Сейчас много работы выполняется на котельных, не одна котельная у нас в ремонте, в модернизации, плюс есть реконструкция существующих сетей по федеральным программам, что тоже немаловажно. Не стоит забывать про программу самого предприятия, в рамках которой они тоже модернизируют наши городские сети. Конечно, до идеала еще далеко, но очень важно, что сейчас работа эта ведется. Главное ее не останавливать, темп задан достаточно высокий», – сказал глава города.

Он отметил важность бесперебойной подачи тепла населению, а также необходимость увеличивать надежность сетей с каждым годом.

«Это непростая задача, но ее стоит выполнять. Конечно, стоит отметить, что этой весной начались достаточно теплые деньки. У очень многих это вызывало вопросы и негодование, почему мы не отключаем отопление, но мы тогда совместно с предприятием взвешенно подошли к этому вопросу и решили продлить отопление. Забегая вперед, мы несколько раз продлевали отопительный период, связано это было с неблагоприятными погодными условиями, с прогнозами погоды, которые оставляли желать лучшего. И считаю, что мы достаточно вовремя отключили отопление. Уже на выходных нас ждала достаточно неплохая погода», – уточнил Борис Елкин.

Глава города добавил, что средняя температура, которая заявлена в нормативах, уже несколько раз была преодолена, но городские власти смотрели наперед.

«Конечно, может быть, некоторые жители со мной не согласятся, но мы считаем, что все сделали вовремя. Многие говорят о том, что предприятию выгодно топить улицу. На самом деле это совершенно не так. Наоборот, с точки зрения затрат и финансовой выгоды при плюсовых температурах получается, что предприятие поддерживает тепло только в трубах. Затраты при этом достаточно высокие остаются», – заключил он.

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Напомним, отопительный сезон завершился в Пскове 15 мая.