Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя — аварийная служба ПТС

Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя, заявил начальник аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Мелех в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Фото: «Псковские тепловые сети»
Он добавил, что если кому-то из жителей кажется, что две недели — это много, достаточно посмотреть на количество часов сверхурочной работы в этот период среди сотрудников предприятия.
«Обойтись без этого категорически нельзя. Те работы, которые мы планируем, можно выполнить только на отключенных сетях, а их выполнение — залог безаварийной эксплуатации в отопительный период. График остановок подготавливается нашими специалистами и далее направляется в администрацию города на утверждение. Окончательный график утверждается обычно в декабре. Мы постоянно размещаем его на информационных ресурсах нашего предприятия, но не сразу после нового года, а начиная примерно с апреля, чтобы информация была своевременной и актуальной», – добавил Андрей Мелех.