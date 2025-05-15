ЖКХ

Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя — аварийная служба ПТС

Обойтись без отключения горячей воды категорически нельзя, заявил начальник аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Мелех в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

Фото: «Псковские тепловые сети»

«В течение двух недель плановой остановки котельной наше предприятие проводит огромный объем работ. Все начинается с гидравлических испытаний сетей. По их итогу определяются слабые места и проводится ремонт. Не стоит забывать и про плановые работы, такие как ревизия контрольно-измерительных приборов и газового оборудования, замена обслуживания запорной арматуры, также на некоторых участках запланирована замена магистральных сетей. Когда эти работы все практически закончены, мы приступаем к заполнению сетей. И даже если все проходит без проблем, это занимает от двух до четырех дней», - сказал Андрей Мелех.

Он добавил, что если кому-то из жителей кажется, что две недели — это много, достаточно посмотреть на количество часов сверхурочной работы в этот период среди сотрудников предприятия.

«Обойтись без этого категорически нельзя. Те работы, которые мы планируем, можно выполнить только на отключенных сетях, а их выполнение — залог безаварийной эксплуатации в отопительный период. График остановок подготавливается нашими специалистами и далее направляется в администрацию города на утверждение. Окончательный график утверждается обычно в декабре. Мы постоянно размещаем его на информационных ресурсах нашего предприятия, но не сразу после нового года, а начиная примерно с апреля, чтобы информация была своевременной и актуальной», – добавил Андрей Мелех.