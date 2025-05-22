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ЖКХ

«Дневной дозор»: Как прошел отопительный сезон в Псковской области?

22.05.2025 14:08|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему завершения отопительного сезона в регионе. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

Традиционно с наступлением весны, когда за окном все зеленеет и солнце начинает согревать, люди ожидают отключения батарей в своих квартирах, но в этом году весна не спешила радовать нас стабильно теплой погодой - то сильные холода, то обманчивое потепление, то снова похолодание. В связи с этим и отопительный сезон завершился достаточно поздно - буквально на днях. Какие-то муниципальные образования Псковской области терпели до победного и отопление не отключали, а какие-то не вытерпели и завершили отопительный сезон раньше времени (но из-за холодной погоды им все равно потом пришлось возобновить подачу тепла). А для южной столицы региона отопительный сезон закончился прокурорской проверкой.

Как прошедший отопительный сезон оценивают эксперты и руководители на местах? Удалось ли обойтись без срывов? Поступали ли жалобы от населения? Если да, то на что жаловались? Подробности отопительного сезона разберем в программе «Дневной дозор». 

Если зима в этом году погодными катаклизмами не отличалась, то весна заставила нас изрядно померзнуть, из-за чего отопление в Пскове выключили аж 15 мая. Как отмечает глава города Борис Елкин, в целом отопительный сезон прошел гладко, и уже начата активная подготовка к следующему. 

Борис Елкин: Расширение Пскова за счет части района - серьезный вопрос для всех жителей : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Отопительный период был непростым. Благодаря усилиям предприятия каких-то серьезных аварий у нас не было за последние годы. Не исключение и этот год. Сейчас много работы выполняется на котельных, не одна котельная у нас в ремонте, в модернизации, плюс есть реконструкция существующих сетей по федеральным программам, что тоже немаловажно. Не стоит забывать про программу самого предприятия, в рамках которой они тоже модернизируют наши городские сети. Конечно, до идеала еще далеко, но очень важно, что сейчас работа эта ведется. Главное ее не останавливать, темп задан достаточно высокий, чтобы у жителей была бесперебойная подача тепла и чтобы надежность сетей увеличилась с каждым годом. Это непростая задача, но ее стоит выполнять. Конечно, стоит отметить, что этой весной начались достаточно теплые деньки. У очень многих это вызывало вопросы и негодование, почему мы не отключаем отопление, но мы тогда совместно с предприятием взвешенно подошли к этому вопросу и решили продлить отопление. Забегая вперед, мы несколько раз продлевали отопительный период, связано это было с неблагоприятными погодными условиями, с прогнозами погоды, которые оставляли желать лучшего. И считаю, что мы достаточно вовремя отключили отопление. Уже на выходных нас ждала достаточно неплохая погода. Конечно, может быть, некоторые жители со мной не согласятся, но мы считаем, что все сделали вовремя. Надеюсь, что мы подготовимся к следующему отопительному сезону не хуже, учитывая, что работы по подготовке к следующему сезону уже начаты и идут достаточно активно». 

Основную нагрузку по подготовке и проведению отопительного сезона традиционно несет на своих плечах муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». По мнению руководителя теплосетей Игоря Максимова, сотрудники достойно выполнили свою работу.

«Мы делали обычную работу. Как всегда, был тяжелый отопительный сезон, но это наша работа. Мы не хвастаемся, не просим себе наград, почестей и медалей. Мы качественно, эффективно сделали свою работу. Я этому очень рад. Еще раз хочу выразить большую благодарность коллективу за это. Вот и все. В остальном - история и жители оценят наш труд». 

А вот в Великих Луках, в отличие от Пскова, тепло отключили аж 21 апреля. Это обернулось чередой проблем и жалоб населения, что вызвало критику со стороны губернатора Михаила Ведерникова. Жесткую позицию по этому поводу он высказал в своем Telegram-канале.

«Великие Луки не только отключили отопление 21 апреля, но и не уведомили об этом в установленном порядке правительство области. Учитывая большое количество обращений, правительство региона направило информацию в прокуратуру Псковской области для оценки правомерности действий администрации города Великие Луки по отключению теплоснабжения. Руководству города рекомендовано оперативно возобновить отопительный сезон до наступления подходящих погодных условий. Руководствоваться нужно не только среднесуточной температурой, но и здравым смыслом. И думать прежде всего о людях, а не экономить. Тем более на таких вещах. По-прежнему рассчитываю на здравый смысл руководства муниципалитета. Среднесуточный прогноз и сейчас не соответствует параметрам, допускающим завершение отопительного сезона. Странно, что в такой ситуации руководство города спокойно и, на мой взгляд, цинично ссылается на план подготовки к следующей зиме и равнодушно относится к огромному количеству жалоб о том, что холодно здесь и сейчас. Удивительно, что людям, ответственным за принятое решение, не стыдно. Мне стыдно». 

Однако руководство города Великие Луки не согласилось с позицией губернатора и требованием срочно включить отопление.

В своем ответе глава администрации Великих Лук Андрей Беляев пояснил, что решение об окончании отопительного сезона было принято на законных основаниях 21 апреля, с учётом установившейся тёплой погоды, многочисленных жалоб жителей на жару в квартирах и официального прогноза погоды. Кроме того, глава администрации подчеркнул, что в адрес местных «Теплосетей» поступило уведомление от «Газпрома» о проведении огневых работ на основной газовой магистрали, которая снабжает город, что повлекло за собой ограничение объёмов поставляемого газа. В связи с этим котельные перевели на летний режим работы. Словом, возобновление отопительного сезона, по словам Андрея Беляева, было технически невозможно. Никаких нарушений, по мнению Андрея Беляева, с его стороны не было.

Губернатор обратился в прокуратуру, в ходе проверки она выявила нарушения требований жилищного и санитарно-эпидемиологического законодательства. В итоге руководитель муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» города Великие Луки признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено наказание в виде штрафа.

Не всё гладко во время отопительного сезона было в некоторых других муниципалитетах. Так, например, Плюсский район уже на протяжении ряда лет испытывает проблемы с предприятием ЖКХ, которое не модернизировалось десятилетиями, поэтому жители частенько сидят без тепла и воды, о чем с грустью сообщил заместитель главы администрации Плюсского муниципального округа по развитию инфраструктуры Андрей Волос.

Фото: администрация Плюсского округа

«Отопительный сезон мы прошли в стандартном режиме. Трудности, конечно, у нас были на котельной №12, которая находится в поселке Заплюсье. Там нежданно-негаданно у нас вышло из строя электрооборудование, но недочеты были устранены, и отопление продолжалось в штатном режиме, согласно температурному графику». 

Новоржевский муниципальный округ пережил отопительный сезон в целом без сбоев, но, как сообщила глава округа Любовь Трифонова, предприятие «Новоржевские теплосети» испытывает финансовые трудности.

«Мы раньше закончили отопительный сезон, перешли на режим периодического протапливания, но вместе с тем начали поступать жалобы от жителей, поэтому мы возобновили круглосуточное отопление. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие муниципальному предприятию в оплате приобретаемого топлива, чтобы не было никаких сбоев. Тем более мы в прошлом году провели большую работу по подготовке котельных к отопительному сезону и установке нового оборудования: котлов и труб, и это себя оправдало, поэтому не было особых проблем и трудностей в прохождении отопительного сезона. Трудности были в том, что это муниципальное предприятие находится в стадии банкротства, поэтому периодически у предприятия имеется кредиторская задолженность по выплате заработной платы, что создает определенную социальную напряженность среди кочегаров. В этом трудность большая. Бывали задержки по выплате заработной платы до двух месяцев, но старались отрабатывать с конкурсным управляющим, чтобы эти вопросы так или иначе решались, чтобы закрывалась эта тема». 

Удовлетворительно оценил отопительный сезон глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин. На начальном этапе без трудностей не обошлось, но их смогли преодолеть, в частности, благодаря тому, что в прошлом году из областного бюджета округу была оказана поддержка. Даже весенние холода не вызвали паники у жителей муниципалитета. 

«Мы сделали все для того, чтобы отопительный сон прошел стабильно и чтобы жители не заметили в своих квартирах каких-то неполадок или проблем на наших котельных или теплотрассах. Все было хорошо, завершились мы в понедельник в восемь утра. Мы первого мая завершили основной отопительный сезон и сразу этим же днем подписали постановление о периодическом протапливании, у нас такая практика есть. Мы знали, что идут холода. На майских мы почувствовали, что холодно, и полностью отопление отключать, конечно, не стали. Днем солнышко, конечно, пригревало, днем температуры были более-менее комфортные, а ночью, конечно, и к нулю градусов приближались температуры, поэтому мы, с учетом прогноза погоды, периодическое протапливание оставили до девятнадцатого мая. Двадцать дней по ночам мы топили». 

Не обошлось без проблеем и в Островском районе. Как отмечает глава муниципалитета Дмитрий Быстров, они имели место еще перед Новым годом, когда шел монтаж новых сетей в Острове-3. Пришлось потерпеть неудобства, но никто не замерз.

«Когда шел монтаж новых сетей в Острове-3, нам приходилось где-то частично переключаться и работать на старых. Во время этих переключений были определенные недовольства у жителей, но вместе с тем систему никто не разморозил нигде, все в порядке, провели отопительный сезон. Пусть и пришлось где-то потерпеть, зато теперь уже в следующий отопительный сезон на новых сетях будем начинать работать. Отопительный сезон, конечно, затянулся, мы только с этой недели его завершили, но сейчас уже можно дать оценку, что он прошел хорошо». 

Отопительный сезон завершен, по его итогам можно сделать вывод, что, к сожалению, региональная система жилищно-коммунального хозяйства требует серьезных финансовых вливаний с целью глобальной модернизации. Об этом, в том числе, заявлял руководитель муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети», в прошлом вице-губернатор Псковской области Игорь Максимов.

«К сожалению, с каждым годом всем коммунальщикам, я это чувствую, знаю по информации, становится все тяжелее, тяжелее и тяжелее. Почему-то акценты у власти и государства смещаются куда-то в другие стороны нашей жизни. Не в сторону создания жилищно-коммунального комфорта, а другого: концерты, квесты, велопробеги. Это тоже надо, но я считаю, что о коммунальщиках начали все больше и больше забывать, не вспоминать. Может, потому что мы железные кондовые люди, не всегда в белых рубашках ходим, выражаемся не всегда правильно. Не знаю, почему мне так кажется. Я не барышня кисейная, но я хочу сказать за всех коммунальщиков - хочется большего внимания». 

Это касается в основном муниципальных предприятий тепловых сетей. Большинство из них находятся в сложном финансовом положении. Износ тепловых сетей муниципальных предприятий составляет 60-80%. У большинства тепловых сетей большие проблемы. Первая из-за недофинансирования, а вторая из долгов. В том числе и в Великих Луках ключевая проблема — огромные долги перед энергопоставщиками, в первую очередь задолженность перед «Газпромом». 

Александра Братчикова 

Источник: Псковская Лента Новостей
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