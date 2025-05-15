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Административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук

16.05.2025 10:05|ПсковКомментариев: 0

Административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук за преждевременное отключение отопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Прокуратура города Великие Луки провела проверку по факту преждевременного окончания отопительного периода на территории муниципального образования «Город Великие Луки». 

 
Согласно постановлению администрации города Великие Луки от 17 апреля №1155, опубликованного на официальном сайте органа местного самоуправления 18 апреля, теплоснабжающим и тепловым организациям рекомендовано окончить отопительный сезон 2024-2025 годов не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.
 

В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения требований федерального законодательства, установлено, что при принятии решения об окончании отопительного сезона не был учтен долгосрочный прогноз метеорологической обстановки. Поскольку уже 26 апреля среднесуточная температура воздуха составила 2.6 градуса Цельсия, 27 апреля – 2.2 градуса Цельсия, 28 апреля – 5.8 градуса Цельсия. Кроме того, в период с 5 по 11 мая среднесуточная температура наружного воздуха составляла ниже 8 градусов Цельсия, что не могло свидетельствовать об установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, заключили в прокуратуре. 

 
В отношении руководителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которое направлено для рассмотрения в комитет по региональному контролю и надзору Псковской области.

Добавим, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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