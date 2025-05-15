Административное дело возбудили в отношении руководителя ресурсоснабжающей организации Великих Лук за преждевременное отключение отопления, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.
Прокуратура города Великие Луки провела проверку по факту преждевременного окончания отопительного периода на территории муниципального образования «Город Великие Луки».
В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения требований федерального законодательства, установлено, что при принятии решения об окончании отопительного сезона не был учтен долгосрочный прогноз метеорологической обстановки. Поскольку уже 26 апреля среднесуточная температура воздуха составила 2.6 градуса Цельсия, 27 апреля – 2.2 градуса Цельсия, 28 апреля – 5.8 градуса Цельсия. Кроме того, в период с 5 по 11 мая среднесуточная температура наружного воздуха составляла ниже 8 градусов Цельсия, что не могло свидетельствовать об установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия, заключили в прокуратуре.
Добавим, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.