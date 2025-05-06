ЖКХ

Губернатор поблагодарил руководство «Газпрома» за отсрочку ремонтных работ в Великих Луках

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил руководство «Газпрома» за то, что компания пошла на встречу и перенесла свои работы по ремонту магистрального газопровода в Великих Луках, чтобы отсрочить отключение горячей воды одновременно с отоплением.

«Поручил провести переговоры своему ответственному заместителю. Вопрос был решён, и работы перенесены "вправо" (см. письмо). За что коллегам из "Газпрома" выражаю искреннюю благодарность», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Глава региона в очередной раз критически высказался в отношении действий администрации Великих Лук.

Напомним, в Великих Луках после переноса работ «Газпрома» заявили о готовности возобновить подачу теплоносителя по заявкам учреждений социальной сферы с 9 мая при условии готовности внутренних сетей к приёму тепла и наличии гарантий оплаты.