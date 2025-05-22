ЖКХ

В Пскове начинают приостанавливать подачу газа должникам

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» начинает проведение регулярных рейдов по приостановке поставки газа абонентам-должникам, накопившим долги за прошедший отопительный период. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в ходе рейда, который запланирован на 29 мая, сотрудники газовых компаний проверят 59 абонентов по частному сектору Пскова и Псковского района.

В отношении всех абонентов с долгами была проведена разъяснительная работа по вопросам возникновения задолженности за газ и способах оплаты, кроме того, им были направлены уведомления о предстоящем отключении газа. Уведомление о предстоящем отключении газа и его причинах направляются не позднее чем за 20 календарных дней до дня отключения газа, напомнили в компании.

Работы по отключению должников проводятся совместно с газораспределительной организацией и полицией.

Перед выполнением работ по отключению газа абоненту еще раз предлагается на месте оплатить долг. Сотрудники службы по работе с потребителями в Пскове готовы принять оплату за газ через терминал.

Для повторного подключения газа абонент должен оплатить задолженность и стоимость работ по отключению-подключению газа. Подключение газа производится в течение 5 рабочих дней после устранения причин отключения и подачи заявления.

Сотрудниками службы по работе с потребителями в Пскове постоянно проводятся проверки на соответствие установленного газового оборудования, в ходе которых выявляются факты незаконного подключения к газовой сети и вмешательства абонентов в работу счетчиков газа.