ЖКХ

В Госдуме рассказали о появлении многоквартирных деревянных домов в ближайшие два года

Многоквартирные дома из дерева могут появиться уже через два года, и такие дома рассматриваются как конкурентоспособный, но не самый дешевый вариант строительства по первоначальной стоимости квадратного метра, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Минстрой совместно с МЧС России ведет испытания и готовит внесение изменений в нормативную базу… Думаю, что первые пятиэтажки из дерева начнут строить уже года через два, а может и быстрее», - сказал агентству Кошелев.

Депутат отметил, что дорожной картой предусмотрено проведение целого комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на обеспечение пожарной, механической и сейсмической безопасности объектов из деревянных конструкций. По его словам, на сегодняшний день опыт строительства деревянных многоквартирных домов - очень небольшой.

«Это дома высотой в четыре этажа: два в тверском Торжке и два в вологодском Соколе, плюс в Новосибирской области в поселке Ложок введено в эксплуатацию первое деревянное здание на 16 квартир», - рассказал Кошелев.

Первый зампред комитета Госдумы подчеркнул, что глобальный выход деревянных квартирных домов на рынок будет проходить в рамках строительства особых экологичных кластеров и курортных зон, а также там, где спрос на нетоксичность особенно актуален, например, в Подмосковье. По его данным, Россия обладает огромными лесными ресурсами, которые могут быть использованы в строительстве.

«Во-первых, это улучшит экономику лесных регионов. Во-вторых, на изготовление деревянных панелей требуется в пять раз меньше энергии, чем на бетонные», - считает парламентарий.

Преимущества такого вида домов: во-первых, дерево гораздо легче бетона, камня или металла, под него нужны менее прочные фундаменты, оно обладает меньшей теплопроводностью, благодаря чему деревянные дома хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что позволяет снижать затраты на отопление и кондиционирование, а, во-вторых, деревянные конструкции легче и проще в обработке, что ускоряет строительство и снижает его стоимость.

«По текущим нормативам срок эксплуатации деревянного многоквартирного дома, как правило, составляет от 50 до 80 лет, при этом на долговечность дома влияют различные факторы, включая качество строительных материалов, условия эксплуатации и наличие своевременного и качественного ремонта», - уточнил Кошелев.

Кроме того, деревянные дома, включая многоквартирные и среднеэтажные, рассматриваются как конкурентоспособный, но не самый дешевый вариант строительства по первоначальной стоимости квадратного метра, пишут РИА Новости.