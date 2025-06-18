ЖКХ

Пушкиногорская прокуратура восстановила право участника СВО на пользование счетом

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку по обращению близкого родственника участника специальной военной операции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, ресурсоснабжающая организация поспособствовала блокировке его расчетного счета из-за долгов.

В ходе проверки установили, что участник СВО имел задолженность перед ресурсоснабжающей организацией по оплате коммунальных услуг. В связи с образовавшейся задолженностью теплоснабжающая организация направила в банк исполнительный документ, в результате чего арестовали расчетный счет.

В соответствии с требованиями законодательства, исполнительное производство подлежит приостановлению в случае, если должник-гражданин принимает участие в специальной военной операции, напомнили в прокуратуре.

В связи с вышеизложенным прокуратура района в марте направила в теплоснабжающую организацию информацию с требованием о приостановлении исполнения документа.

По результатам рассмотрения данной информации взыскатель отозвал исполнительный документ из банка, арест сняли с банковского счета. Права участника СВО на пользование денежными средствами, хранившимися на его расчетном счете, восстановили в полном объеме.