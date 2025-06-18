ЖКХ

На нескольких улицах Великих Лук отключат водоснабжение 20 июня

Дома на нескольких улицах в городе Великие Луки отключат от водоснабжения 20 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Муниципальное предприятие «Водоканал» предупреждает о временном отключении абонентов от водоснабжения 20 июня с 9:00 до окончания работ.

Отключения произойдут в связи с аварийными ремонтными работами на водопроводе по адресу: улица Холмская, 14/1 в следующих домах:

улица Половская, в домах №№4, 6, 107;

проезд Сопецкий, в домах №№6, 8, 10;

улица Полиграфистов, в домах №№86/2, 84;

улица Половская, в домах №№7, 9, 13, 15а, 17;

проезд Типографский, в домах №№ 4, 4а, 21;

проезд Гаражный, в домах №№1, 3, 4, 6, 7а, 11, 12;

улица Сопецкая, в доме №26;

улица Половская, дом №3 МБОУ Центр образования;

улица Половская, дом №3 корпус 1 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Великие Луки»;

улица Половская, дом №3 Центр специального образование №3;

улица Гастелло, дом №3а ОАО «ТЭН»;

улица Полиграфистов, дом №78/12 ООО «Вел. Гор. Типография»;

улица Половская, дом №97 МО МВД России «Великолукский»;

Также не будет работать водная колонка на улице Сопецкая, дом №26.