С просьбой восстановить общественный колодец пришёл на приём к спикеру Собрания житель Порховского округа

Житель деревни Теребушино Порховского муниципального округа Игорь Дмитриев обратился к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову с просьбой оказать содействие в восстановлении деревенского колодца. Приём граждан по личным вопросам состоялся в четверг, 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов
Игорь Дмитриев рассказал, что колодец обрушился около полугода назад. Жители приобрели новые кольца, но самостоятельно вырыть семиметровую шахту у них нет возможности. Местные власти выразили готовность помочь, однако работы пока не начались.
Выслушав доводы, Александр Котов пообещал связаться с руководством округа и местной администрации, чтобы ускорить процесс.