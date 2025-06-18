ЖКХ

С просьбой восстановить общественный колодец пришёл на приём к спикеру Собрания житель Порховского округа

Житель деревни Теребушино Порховского муниципального округа Игорь Дмитриев обратился к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову с просьбой оказать содействие в восстановлении деревенского колодца. Приём граждан по личным вопросам состоялся в четверг, 19 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Игорь Дмитриев рассказал, что колодец обрушился около полугода назад. Жители приобрели новые кольца, но самостоятельно вырыть семиметровую шахту у них нет возможности. Местные власти выразили готовность помочь, однако работы пока не начались.

«Если бы я был помоложе, то сам бы выкопал колодец, но сил уже не осталось. И после работы тяжело ходить за водой за полкилометра», - поделился заявитель.

Выслушав доводы, Александр Котов пообещал связаться с руководством округа и местной администрации, чтобы ускорить процесс.