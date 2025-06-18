ЖКХ

Поверить или заменить счётчики газа в июле предстоит 571 абоненту «Газпром межрегионгаз Псков»

Около 99 тысяч потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Псков» пользуются приборами учета газа. Вопрос о поверке либо замене прибора учета газа абонент решает самостоятельно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в июле 571 абоненту необходимо пройти процедуру поверки его прибора учета газа.

С начала года у 4455 абонентов наступил срок определения работоспособности прибора учета. Из них более 40% не выполнили данную процедуру в необходимый срок. При отсутствии поверки прибора учета газа объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа, утвержденными приказом комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №141-ОД от 21.12.2016.

«Поэтому рекомендуем поверять приборы учета газа заблаговременно, не дожидаясь окончания межповерочного интервала», - подчеркнули в компании.

Периодичность поверки каждого счетчика индивидуальна и может составлять от 4 до 12 лет.

Информация об окончании межповерочного интервала указана в паспорте прибора учета газа, а также размещена в ежемесячной квитанции за газ и в личном кабинете абонента.

Газовики напомнили, что межповерочный интервал отсчитывается не с момента установки счетчика газа, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе, указанной в паспорте газового счетчика. Также не стоит забывать о вызове контролера перед процедурой поверки для фиксации контрольных показаний, при условии неистечения срока поверки. Это необходимо для обеспечения точности расчетов оплаты.