ЖКХ

Тариф на вывоз ТКО в Псковской области вырастет с 1 июля

Новые тарифы по услуге «Обращение с ТКО» будут действовать на территории Псковской области с 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экогрупп».

Для населения начинают действовать новые тарифы на оплату услуги, а именно:

В зоне №1 (Северная):

104,16 руб/чел в многоквартирных домах (вне зависимости от численности населения), в индивидуальных жилых домах (численность населения — свыше 200 человек).

72,57 руб/чел в индивидуальных жилых домах (численность — менее 200 человек).

Смотрите также Игорь Шатурный: Тариф на вывоз ТКО увеличат

В зоне №2 (Южная)

85,04 руб/чел в многоквартирных домах (вне зависимости от численности населения), в индивидуальных жилых домах (численность населения — свыше 200 человек),

59,25 руб/чел в индивидуальных жилых домах (численность — менее 200 человек).

«Обращаем внимание на то, что первые изменения будут отражены в квитанции за июль, которая поступит гражданам в августе 2025 года», - уточнили в компании.