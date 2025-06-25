ЖКХ

Красногородск остался без электричества из-за аварии

Электроэнергия отключилась в Красногородске в связи с аварийной ситуацией, сообщила в своем Telegram-канале глава Красногородского округа Наталья Понизовская.

«В связи с аварийной ситуацией на подстанции 285 Красногородск 110-35-10 квт и погодными условиями полностью обесточен посёлок Красногородск и большая часть сельской территории. Идут восстановительные работы. Электрики планируют восстановить электроснабжение в течение суток», - сообщила Наталья Понизовская.

Напомним, в связи с обрушившимся ветром Псковский и Новгородский филиалы «Россети Северо-Запад» работают в круглосуточном режиме. На смене 106 бригад, задействованы 106 единиц техники