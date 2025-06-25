ЖКХ

Свыше 2700 деревьев убрали энергетики с ЛЭП в Псковской области после шторма

Количество человек, остающихся без электроэнергии из-за шторма в Псковской области снизилось до 2,8 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Видео: «Россети Северо-Запад»

Энергетикам приходится восстанавливать сети в труднопроходимых условиях с использованием спецтехники.

«Едем по воде и восстанавливаем сеть после шторма и ливней», - отметили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с главами муниципалитетов.

«Проливные дожди последних двух месяцев превратили просеки в болота. Спасибо всем, кто круглосуточно восстанавливает сеть! На сегодня все социальные объекты и объекты ЖКХ подключены к электроэнергии. С главами на постоянной связи, всю необходимую помощь энергетикам оказываем в приоритетном порядке. Благодарю жителей пострадавших населённых пунктов за терпение! Понимаю, как трудно оставаться без света. Вместе мы обязательно справимся», - отметил губернатор.

Напомним, вчера, 1 июля, три линии электропередачи обрушились в Псковской области после шторма.

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«Россети Северо-Запад» восстановили 7120 километров линий электропередачи в Псковской области.