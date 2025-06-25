Свыше 2700 деревьев убрали энергетики с ЛЭП в Псковской области после шторма

Количество человек, остающихся без электроэнергии из-за шторма в Псковской области снизилось до 2,8 тысяч человек, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Видео: «Россети Северо-Запад»
Энергетикам приходится восстанавливать сети в труднопроходимых условиях с использованием спецтехники.
«Едем по воде и восстанавливаем сеть после шторма и ливней», - отметили в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».
Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с главами муниципалитетов.
Напомним, вчера, 1 июля, три линии электропередачи обрушились в Псковской области после шторма.
«Россети Северо-Запад» восстановили 7120 километров линий электропередачи в Псковской области.