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«Горводоканал глазами Горводоканала»: Служба по правовому и кадровому обеспечению

04.07.2025 16:31|ПсковКомментариев: 0

Вода — основа жизни города, а её бесперебойная подача, качество и утилизация являются залогом комфорта и безопасности каждого жителя. В серии интервью с руководителями ключевых подразделений муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» мы освещаем самые актуальные темы, волнующие псковичей.

Их цель — не только проинформировать, но и укрепить диалог между жителями и службами, от которых зависит подача воды в наши домах.

Одним из ключевых направлений работы предприятия является решение юридических вопросов. Как взыскивается дебиторская задолженность? Что бывает со злостными неплательщиками? Почему при оплате коммунальных услуг важны доверие и честность в семье? Сегодня мы обсудили эти вопросы с начальником Службы по правовому и кадровому обеспечению Галиной Дроздовой.

 

— Галина Ивановна, сегодня нас интересует прежде всего юридическая сторона работы Горводоканала. Расскажите, пожалуйста, читателям о взаимодействии предприятия с абонентами в правовом поле.

— Юридическая работа с абонентами ведется по двум основным направлениям: с юридическими и физическими лицами.

С организациями работать несколько проще: нормы Арбитражного процессуального кодекса (АПК) более четкие и однозначные в применении, чем положения Гражданского процессуального кодекса (ГПК), где больше нюансов. За последние три года мы отмечаем значительный рост досудебного урегулирования споров с юрлицами. Получив нашу претензию, подавляющее число организаций оперативно погашает задолженность. Если должник проявляет добросовестность и готов к диалогу на досудебной стадии, мы даже можем предоставить отсрочку платежа.

В 2024 году мы направили 208 претензий юридическим лицам. Из них лишь в 140 случаях пришлось обращаться в суд. Это значит, что 68 задолженностей – значительная цифра – были урегулированы мирным путем.

Второй важный шаг, снизивший объем исковой работы, – это переход на авансовую систему оплаты для большинства услуг (промывки, прочистки, подключения/отключения). Раньше расчеты с юрлицами велись по факту оказания услуг, что часто приводило к задержкам и неоплатам. Теперь работа начинается только после получения аванса. Исключение составляют бюджетные организации, которые по закону оплачивают услуги постфактум.

Немаловажную роль играет и значительное повышение госпошлины за подачу искового заявления. Если раньше максимум составлял 2 тысячи рублей, то сейчас – 10 тысяч. А если сумма иска превышает 100 тысяч рублей, госпошлина рассчитывается как 10 000 рублей плюс 4% от суммы задолженности, и может достигать 10 миллионов рублей. Для должника с задолженностью в 5-6 тысяч рублей перспектива заплатить еще 10 тысяч пошлины – веский повод задуматься о своевременной оплате.

— По каким признакам Горводоканал понимает, что пора начинать претензионную работу с юридическим лицом?

— Мы работаем с юрлицами по принципу трехмесячной просрочки. Если платежи не поступают три месяца, Служба работы с абонентами через бухгалтерию передает документы в юридический отдел. Мы направляем должнику претензию заказным письмом. Согласно нашим договорам, у абонента есть 15 дней на ответ. Если за это время задолженность не погашена или не представлены веские основания для отсрочки, мы обращаемся в суд. Сейчас суды рассматривают такие споры быстрее, что очень важно для нас как поставщика услуг. Если сумма задолженности составляет менее 1 миллиона 200 тысяч рублей для юридического лица (прим.: и менее 600 тысяч рублей для индивидуального предпринимателя), то суд проходит в упрощенном порядке, т.е. без вызова ответчика в суд.

Для сравнения: в 2014 году мы взыскали с юрлиц 10,6 млн рублей долгов, а в 2024 году – уже 62,7 млн рублей. Собираемость выросла значительно, но расслабляться рано – общая сумма долгов абонентов все еще очень велика.

— Какова общая задолженность абонентов перед Горводоканалом на сегодня?

— На сегодня общий долг перед предприятием достиг 364 миллионов рублей. Из них 206 миллионов рублей – долги юридических лиц и 158 миллионов рублей – физических. Это серьезная проблема, так как своевременная оплата услуг абонентами – основной источник финансирования предприятия.

— Правильно ли я понял, что Горводоканал может заключить мировое соглашение с юрлицом-должником и до суда, если тот готов погасить долг, но позже?

— Да, это возможно, но решение принимается индивидуально. Мы анализируем историю взаимоотношений с конкретным абонентом. Если есть сомнения в его добросовестности и способности выполнить досудебное соглашение, мы обращаемся в суд для заключения мирового соглашения там. Неисполнение судебного мирового соглашения – прямой путь к исполнительному производству, что ускоряет взыскание.

— Предположим, суд состоялся, и Горводоканал выиграл. Что происходит дальше?

— Решение суда вступает в силу через 30 календарных дней. Если должник не обжалует его и не погашает долг в этот срок, мы получаем исполнительный лист и передаем его в службу судебных приставов. Приставы взыскивают задолженность, в том числе путем ареста счетов организации.

— Раздел «Должники» на сайте Горводоканала – это тоже часть претензионной работы?

— Безусловно. Публикация данных о задолженностях юрлиц не противоречит закону о персональных данных и служит инструментом досудебного напоминания. Однако важно понимать: не все в этом списке – злостные неплательщики. Например, бюджетные организации связаны Федеральным законом № 44-ФЗ о контрактной системе. Этот закон не позволяет включать в новый контракт долги по предыдущим периодам. Поэтому такие задолженности можно взыскать только через суд.

— Давайте поговорим о населении. Каковы, на ваш взгляд, основные причины образования долгов за воду у физических лиц?

— На основе опыта выделю две главные причины. Первая – это люди, объективно находящиеся в трудной жизненной ситуации: безработные, социально уязвимые граждане, лица с крайне низкими доходами. Вторая группа – более сложная: это граждане с доходами, порой немалыми, которые сознательно не оплачивают коммунальные услуги. Среди них есть те, кто считает, что государство «обязано» поставлять услуги бесплатно; те, для кого суммы платежей кажутся незначительными и не стоящими их времени; и те, кто надеется, что неуплату «не заметят». Но дело в том, что наша электронная система фиксирует все неплатежи автоматически. Рано или поздно дело каждого неплательщика окажется в суде.

— Каков алгоритм действий Горводоканала с злостным неплательщиком-физическим лицом?

— Мы постоянно оптимизируем работу в соответствии с законодательством. За последние 10 лет нам удалось выстроить четкую систему взыскания, повысив собираемость до 97-98%. Это результат слаженной работы всего коллектива, особенно абонентской и юридической служб.

Работа с неплательщиком начинается с уведомления в квитанции – если в течение трех месяцев оплата не поступает, абонент автоматически получает такое уведомление. Затем контролеры вручают уведомление лично. Если и после этого оплаты нет, мы подаем иск в суд.

Суд рассматривает такие дела в упрощенном порядке, без вызова ответчика. Если решение суда не исполняется, материалы передаются судебным приставам. Они применяют меры: арест счетов, блокировка карт. Вот тогда человек обычно спешит погасить долг, но процесс разблокировки через приставов занимает время, так как требует окончания исполнительного производства, которое происходит только на основании наших документов.

После резкого роста госпошлины в сентябре прошлого года, большинство граждан старается погашать долги до суда.

— Бывает ли, что человек искренне не знает о своем долге?

— Да, и нередко. Типичная ситуация: в семье один супруг – собственник жилого помещения и основной «добытчик», а второй распоряжается деньгами на хозяйство. Тот, кто платит по счетам, может «забыть» это сделать. И собственник живет в неведении, пока не столкнется с контролером, судом или приставом.

Другой пример: лицевой счет открыт, допустим, на Иванова Ивана Ивановича, а приходят с арестованными счетами все зарегистрированные в спорный период в квартире члены семьи Ивановых, потому что задолженность взыскивается с них солидарно, пропорционально.

— Получается, добросовестные люди могут пострадать из-за бездействия близких?

—К сожалению, да. Это вопрос доверия и финансовой ответственности в семье. Люди могли не платить, продать квартиру, уехать, развестись. Но суд состоится, и задолженность будет взыскана солидарно со всех зарегистрированных. Поэтому так важно обсуждать в семье своевременную оплату коммунальных услуг.

— Что должен сделать гражданин при покупке жилья, чтобы не унаследовать долги за воду от прежнего собственника?

— Единственный надежный способ – лично прийти в Горводоканал сразу после покупки, заключить новый договор и переоформить лицевой счет на свое имя. Если по старому счету были долги, они останутся на предыдущем владельце и зарегистрированных вместе с ним в жилом помещении лицах. К сожалению, у нас нет автоматического механизма получения данных о смене собственника. Сам факт покупки квартиры считается конклюдентным действием – согласием нового собственника принять на себя ответственность за возможные долги. Поэтому алгоритм прост: купил жилье – обошел всех поставщиков услуг – переоформил документы – обезопасил себя от чужих долгов.

— Но ведь новый собственник может доказать, что долг возник до его владения?

— Да, но доказывать это придется уже в суде. Только суд может снять с него эту задолженность. А это время, нервы и дополнительные расходы.

— Давайте затронем другие случаи нарушений: незаконные врезки, манипуляции со счетчиками. Как вы с этим боретесь?

— Это уже не просто недобросовестность, а прямое нарушение закона, и мы подходим к таким случаям крайне серьезно.

Незаконные врезки (несанкционированные подключения): При обнаружении у юрлица расчет ведется за последние 3 года, суммы исчисляются миллионами рублей. Для физлиц – за последние 3 месяца. Расчет учитывает диаметр трубы и ее пропускную способность. Например, недавняя врезка физлицом с трубой 25 мм привела к взысканию более 220 тысяч рублей за 3 месяца – несопоставимо больше обычного тарифа. Это еще и административное правонарушение.

Манипуляции со счетчиками: За вмешательство в работу индивидуального прибора учета холодной воды предусмотрен повышающий коэффициент 10. Объем водопотребления за последние 3 месяца, рассчитанный по нормативам, умножается на 10. Сумма получается весьма существенной.

— Большое спасибо за подробные разъяснения! Что бы вы хотели пожелать абонентам в завершение?

— От лица юридической службы главное и единственное пожелание: добросовестно исполнять свои договорные обязательства перед Горводоканалом. А если договора пока нет – действовать строго в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Своевременная оплата – залог стабильной работы предприятия, бесперебойного водоснабжения города и отсутствия проблем у наших абонентов.

Беседовал Сергей Тимофеев, пресс-служба МП города Пскова «Горводоканал»

Источник: Псковская Лента Новостей
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