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Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

Филиалы «Россети Северо-Запад» в Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия работают в режиме повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале компании.

В сообщение компании подчеркнули, что 215 аварийных бригад и 487 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

265 дизельных генераторов общей мощностью 9,6 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня», - отметили в Telegram-канале.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).

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Ранее сообщалось, что энергетики восстановили 8920 километров линий электропередачи и включили 3368 трансформаторных подстанций в Псковской области после июньского шторма.