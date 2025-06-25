ЖКХ

Около ста населенных пунктов Новоржевского округа остаются без света

Около ста населенных пунктов Новоржевского муниципального округа остаются без электричества, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Доброе утро, уважаемые новоржевцы! На территории Новоржевского муниципального округа ситуация по отключению электроснабжения по-прежнему остаётся сложной. Бригады специалистов работают в круглосуточном режиме. Все заявки, поступающие в ЕДДС, принимаются и передаются диспетчеру в работу. Но постоянные порывы ветра осложняют возможность устранения аварий на электролиниях. На 8:00 на территории округа остаются без света около ста населенных пунктов. Убедительно просим принять ситуацию с пониманием и дождаться положительного результата. По возможности электроснабжение на территории округа будет максимально восстановлено», - сообщила Любовь Трифонова.

Телефоны ЕДДС по Новоржевскому округу:

8 (81143)-2-17-12;

+7-991-488-37-10.

В регионе остаётся без электроэнергии чуть более 11 тысяч жителей. За день бригадам «Россетей» удалось восстановить электроснабжение в 421 населённом пункте.