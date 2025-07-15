ЖКХ

На 11 улицах Пушкинских Гор появится газ

На 11 улицах Пушкинских Гор в ближайшее время появится газ, сообщается на странице главы Пушкиногорского района Оксаны Филипповой в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

«В настоящее время в рамках заключённых с заявителями договоров выполнены проектно-изыскательные работы и подготовлена проектная документация до границ земельного участка в отношении домовладений, расположенных на 11 улицах поселка - Михайлова, Восточная, Ермолаева, Северная, Новосёлов, переулок Сенной, Больничный Городок, Солнечная, Новоржевская, Горная, Первомайская. Заявители - собственники индивидуальных домовладений - активно оформляют допсоглашения на работы внутри земельного участка и вносят 50% предоплату от стоимости работ», - сообщила глава района.

Также в конце прошлой недели во время очередного выезда в район специалистов АО «Газпром газораспределение Псков» ещё десятки жителей поселка имели возможность подписать допсоглашения к договорам о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения. Это жители улиц Совхозная, Почтовая, Захарова, Хвойная, Звёздная, Тригорская.