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ЖКХ

Капремонт домов приняли на четырех адресах в Великих Луках

25.07.2025 12:34|ПсковКомментариев: 0

Специалисты Фонда капитального ремонта Псковской области приняли выполненные работы по четырем адресам в Великих Луках: А. Матросова д. 6/1, пр. Гагарина д. 69 и д. 4, пр. Энгельса д. 4, сообщили Псковской Ленте Новостей в Фонде.

А. Матросова д. 6/1 (после капитального ремонта фасада)

Работы проводились в рамках реализации краткосрочного плана Региональной программы капитального ремонта на 2025 год подрядной организацией ООО «Малая механизация» по адресам: А. Матросова д. 6/1 и пр. Энгельса д. 4. По адресу пр. Гагарина д. 69 капремонт провела подрядная организация ООО» Стройком» и по адресу пр. Гагарина д. 4 ООО «Комфорт».

А. Матросова д. 6/1 (до капитального ремонта фасада)

По адресу А. Матросова д. 6/1 специалисты выполнили ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, окрасили ограждения балконов с последующей обшивкой профилированным листом, отремонтировали цоколь и откосы. В местах общего пользования установили новые пластиковые окна. Частично произвели устройство новой отмостки.

Пр. Гагарина д. 4 (до и после капитального ремонта крыши)

На объектах произвели демонтаж старого кровельного покрытия, отремонтировали и покрыли составом огнебиозащиты деревянные элементы стропильной системы, выполнили устройство утепления чердачного перекрытия, выполнили устройство ходов на чердаке, прочистили вентиляционные каналы.

Пр. Гагарина д. 69 (после капитального ремонта крыши)

Произведен монтаж кровельного покрытия из оцинкованного профилированного листа с полимерным покрытием, установлены элементы безопасности крыши, выполнено устройство водосточной системы. Выполнен ремонт вентиляционных труб и каналов, устройство слуховых окон, установлены колпаки и решетки.

Отметим, что собираемость взносов по адресам составляет: 97.38 %

Теги: #капремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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