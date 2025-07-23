ЖКХ

Новые крытые контейнерные площадки появились в Пскове

Пять новых контейнерных площадок появились на улицах Воеводы Шуйского, 4; Рельсовая, 4/2; Плехановский посад, 60; Красноармейская набережная напротив дома 18 и Ипподромная, 102 в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

Контейнерные площадки в большинстве своем относятся к закрытому типу или снабжены крытыми контейнерами, чтобы мусор не разносился ветром и не привлекал животных. Отдельно предусмотрены места для крупногабаритных отходов, куда можно складывать старую мебель, бытовую технику и другие габаритные вещи.

«Также прошу всех соблюдать простые, но важные правила: выбрасывайте отходы только в контейнеры, не оставляйте их рядом. Помните, что строительный мусор, лампочки, батарейки, горящие, тлеющие предметы и взрывоопасные вещества нельзя выбрасывать в обычные баки – для этого есть специальные пункты приёма», – отметил градоначальник.

Такие правила касаются и автомобильных шин, которые нельзя складировать на площадках ТКО, а необходимо сдавать в специализированные организации, подчеркнул Борис Елкин.