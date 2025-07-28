ЖКХ

Делай ТОС, два, три. ИНФОГРАФИКА

В Псковской области уже на сотни идет счет проектов, реализованных территориальными общественными самоуправлениями. В них объединяются жители подъезда, дома, двора или целого микрорайона и через грантовые конкурсы получают финансирование на улучшение среды вокруг.

Однако еще до того, как подать заявку, надо зарегистрировать само ТОС. Кажущаяся сложность бюрократического процесса может оттолкнуть потенциальных активистов. Псковская Лента Новостей подготовила инфографику с простыми шагами, пройдя которые, любой может присоединяться к движению. В каждом муниципальном образовании могут быть свои нюансы, поэтому мы рассмотрим процедуру на примере Пскова.