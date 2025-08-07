ЖКХ

В псковской деревне Заборовка построили внутрипоселковый газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили внутрипоселковый газопровод в деревне Заборовка Псковского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

Протяженность сетей, проложенных по программе догазификации, составляет 5,3 км. Они позволяют газифицировать 69 домовладений.

К настоящему времени с жителями деревни заключено 24 договора на догазификацию, половина из них - комплексные, в рамках которых ведется как строительство сетей, так и подготовка домовладений к приему газа.