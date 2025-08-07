Псковcкая обл.
ЖКХ

Трава у дома

08.08.2025 11:46|ПсковКомментариев: 0

Лето - пора отпусков, наслаждения солнцем и яркими красками растительности. Последняя, безусловно, радует глаз, но доставляет немало хлопот коммунальным службам и владельцам частных домов. В тёплое время года шум газонокосилок раздаётся практически повсеместно, а его отсутствие может быть поводом для беспокойства.

Псковская Лента Новостей выяснила, кто должен заниматься содержанием общественных пространств и территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в каких случаях собственники обязаны своими силами ликвидировать «джунгли», и почему важно не допускать их появления.

 

Горячий сезон

За состояние зелёного массива на территориях общего пользования отвечают органы местного самоуправления и подрядные организации, с которыми заключаются муниципальные контракты. К примеру, в Великих Луках содержанием парков, скверов, придорожных газонов и ряда других объектов благоустройства занимаются сотрудники муниципального предприятия «Зеленхоз». В зависимости от времени года специалисты выполняют различные виды работ, летом на повестке - покос травы, стрижка кустарников, вырезка поросли, санитарная обрезка деревьев, уборка случайного мусора и очистка акватории реки Ловати от излишней растительности.

«Со следующей недели как раз приступаем к покосу водорослей в реке. В этом году воды много, Ловать незаросшая, будет один покос. В прошлом году лето было жарким, растительность росла быстро, косили два раза», - рассказал директор «Зеленхоза» Максим Чумаков. Покос ведётся при помощи специальной техники, благодаря чему главный городской водоём выглядит опрятно, а водные прогулки на лодках, катамаранах и сап-бордах доставляют удовольствие жителям и гостям города.

Что касается остальных территорий, покос производится на регулярной основе в течение всего сезона. Периодичность зависит от скорости роста травы с учётом погодных условий.

«В рамках муниципального задания предусмотрено ежедневное содержание парков и скверов. Ведётся регулярный мониторинг, как только трава отрастает, сотрудники «Зеленхоза» приступают к стрижке. Придорожные газоны - положено три покоса за сезон. В парках и скверах также проводятся акарицидные обработки», - отметил Максим Чумаков. По его словам, летом хлопот у коммунальных служб гораздо больше, чем зимой, поэтому приходится увеличивать количество сотрудников, часть из которых привлекаются на сезонные работы.

Директор «Зеленхоза» подчеркнул, что от своевременности покоса травы в парках и скверах в первую очередь зависит их внешний облик, а вот излишняя растительность вблизи дорог может грозить серьёзными последствиями - перекрывать обзор участникам дорожного движения и, тем самым, приводить к ДТП. Поэтому важно содержать городские территории в соответствии с установленными нормативами.

Кроме того, скашивание травы подавляет рост сорняков, не давая им времени на развитие и размножение. В Великих Луках на протяжении нескольких лет ведётся активная борьба с борщевиком Сосновского, которого, по наблюдениям специалистов, с каждым годом становится меньше. На территориях, ранее обработанных от сорняка, он не появляется, но периодически фиксируются новые очаги. Сотрудники «Зеленхоза» держат ситуацию на контроле, фиксируют случаи разрастания и принимают все возможные меры, чтобы его остановить и уничтожить опасное растение. Как правило, проводится химическая обработка, в результате которой борщевик желтеет, засыхает и впоследствии скашивается. Там, где применение химикатов недопустимо (например, в парках), сорняк в случае его обнаружения выкапывают с корнем, но это единичные случаи.

Кроме того, муниципальное предприятие занимается содержанием городских клумб, в настоящее время необходимые посадки завершены, ведутся прополка и полив, по мере необходимости - высадка зеленых насаждений взамен аварийных деревьев или засохших. Осенью сотрудники «Зеленхоза» высадят на общегородских территориях тюльпаны, которые зацветут весной.

Также в зону ответственности предприятия входит содержание городских фонтанов, территорий кладбищ. По вопросам поддержания в чистоте и порядке этих и других общегородских пространств, перечисленных выше, великолучане могут обращаться в управление ЖКХ администрации города. Все заявки обрабатываются и передаются исполнителю, который оперативно выполняет нужные виды работ.

Всё должно быть вовремя

Как поступить, если «джунгли» грозят появиться прямо возле подъезда? Ответственность за покос и уборку травы на придомовых территориях многоквартирных домов возложена на управляющие компании или ТСЖ - в зависимости от формы управления общедомовым имуществом, выбранной жителями. Данные работы начинаются с наступлением тепла и продолжаются до сентября-октября.

«В этом году трава начала расти очень быстро, мы начали убирать уже в первые дни мая. В зависимости от погоды покос может начинаться и в конце апреля. Периодичность зависит от скорости роста травы, а также от управляющей компании, насколько она ответственно относится к своим обязанностям, и пожеланий жильцов. В одном из жилых комплексов, дома в котором находятся под нашим управлением, дворник косит траву раз в неделю. Но обычно достаточно промежутка в 2-3 недели, чтобы содержать территорию в нормальном виде», - рассказал Антон Васильев, директор управляющей компании «Новый квартал», на обслуживании которой находятся многоквартирные дома в Пскове, Псковском муниципальном округе и Печорах.

Фото: УК «Новый квартал» / «ВКонтакте»

Он отметил, что покос осуществляется в рабочее время в рамках действующего в регионе закона о тишине и с учётом просьб жильцов. Используется два вида оборудования: газонокосилки (на больших ровных поверхностях) и мотокосы (в труднодоступных местах - у деревьев, ограждений, на склонах). Убирать и вывозить скошенную траву тоже должна управляющая компания, делать это необходимо в течение 2-3 суток после покоса. Однако, если все работы проводятся своевременно, убирать по сути нечего - измельчённые остатки впитываются в землю.

«Просто всё должно быть вовремя. Во-первых, это вопросы эстетики: людям должно быть комфортно во дворе, на детской площадке. Во-вторых, несвоевременный покос травы может привести к серьезным последствиям. Жильцы рассказывали, что из соседних дворов, где покос не производился, выползали змеи. На моей практике такие факты фиксировались в Родине и Печорах», - поделился директор УК «Новый квартал».

Высокая трава несёт много рисков, в том числе эпидемиологические - способствует размножению клещей, которые являются переносчиками опасных инфекций, создает благоприятные условия для обитания грызунов и насекомых-вредителей. Высокая и сухая растительность легко воспламеняется, может стать причиной распространения пожаров на здания и сооружения. Кроме того, цветущие растения могут поспособствовать появлению и обострению аллергии. Ещё одна опасность, которая может крыться в зарослях - это борщевик, его тоже важно уничтожать вовремя.

Фото: УК «Новый квартал» / «ВКонтакте»

«Работа управляющей компании в целом подразумевает содержание придомовой территории в чистоте. Летом помимо покоса нужны подметание и уборка придомовой территории, очистка от мусора и промывка урн возле подъездов, мусороповодов при их наличии, различные дезинсекции. Нужно следить за контейнерной площадкой, чтобы вывоз мусора производился своевременно. Также управляющая компания участвует в озеленении, которое проводится совместно с активными жителями и по их инициативе, мы оказываем всю необходимую финансовую и физическую помощь», - отметил Антон Васильев.

Он добавил, что если территория не относится к общедомовой, а находится на балансе муниципального образования, то по вопросам благоустройства, в том числе покоса травы и уборки сорняков, нужно обращаться в органы местного самоуправления. В каждом муниципалитете утвержден свод правил, соблюдение которых должны обеспечивать и контролировать местные власти.

Сам себе косарь

Тем временем, жителям частного сектора следует рассчитывать только на себя. По закону собственники индивидуальных жилых и садовых домов обязаны следить за состоянием своих участков, а заодно поддерживать чистоту и порядок на прилегающей территории. Как правильно, владельцы ответственно подходят к данному вопросу, однако встречаются те, кто нарушает установленные требования.

«Мы стараемся своевременно косить траву возле дома, в том числе в придорожной канаве, но, к сожалению, так поступают не все соседи. Некоторые не считают нужным обкашивать прилегающую территорию, ограничиваясь той, что скрыта за забором. А кто-то не делает и этого, люди живут в самых настоящих зарослях, да ещё и всякий хлам складируют на своих участках. Не знаю, насколько им комфортно жить в таких условиях, но здесь уже речь о безопасности всех окружающих. На подобных захламлённых, заросших участках селятся змеи и клещи, высокая и сухая трава представляет собой потенциальную угрозу пожара, особенно летом. Как повлиять на недобросовестных собственников, куда обращаться?» - справедливыми вопросами задаётся псковичка Анна, проживающая в частном секторе.

Контроль за покосом травы, уборкой мусора на частных земельных участках и соблюдением других правил в сфере благоустройства, в том числе на территории Пскова, осуществляется согласно федеральному закону № 248-ФЗ силами органов местного самоуправления. Поэтому, если сосед систематически не косит траву на участке и придомовой территории, допускает захламление или иные нарушения, граждане вправе обратиться в администрацию города.

По данным вопросам поступает достаточно большое количество обращений от граждан и организаций. Практика привлечения к ответственности нарушителей правил благоустройства в Пскове давно наработана, и суды, как правило, накладывают административные штрафы не только на юридических, но и на физлиц.

«По фактам нарушений, выявленных сотрудниками контрольного управления администрации города, владельцы участков информируются о необходимости проведения работ по покосу травы и уборке мусора. В случае неисполнения собственниками указанных рекомендаций выдаются предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований правил благоустройства. Если собственник повторно не реагирует на обращения контрольного управления, в отношении таких владельцев участков составляются протоколы по статье 19.5 КоАП РФ, которые в дальнейшем направляются в адрес мировых судей для рассмотрения и принятия решений», - описал механизм заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

В соответствии с правилами благоустройства Пскова владельцы и арендаторы земельных участков обязаны обеспечивать их надлежащее содержание и своевременную уборку, а также следить за состоянием придомовой территории. Её границы определяются следующим образом:

  • если есть соседи - до линии, проходящей посередине между двумя участками;
  • если нет - 10 метров от вашего участка в каждую сторону;
  • если участок расположен у дороги - до кромки проезжей части.

Заместитель главы администрации Пскова добавил, что специалисты мониторят земельные участки и на предмет наличия борщевика Сосновского. По данному направлению в этом году выданы 29 предписаний и 12 рекомендаций в отношении частных земельных участков, а также объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в сфере благоустройства. Как правило, большинство предписаний исполняются вовремя, а те собственники, которые уклоняются от своих обязательств, привлекаются к административной ответственности.

«Хотелось бы отметить, что помимо правил благоустройства есть положения Налогового кодекса. В случае, если земельный участок используется ненадлежащим образом, органы муниципальной власти имеют право обратиться в УФНС с соответствующим заявлением, в результате чего может произойти увеличение налога на землю. Поэтому рекомендуем всем владельцам участков на территории города Пскова внимательно за ними следить и не допускать нарушений обязательных требований в части благоустройства», - подытожил Андрей Ульянов.

Своевременный покос травы - это не только эстетичность территорий, но и безопасность каждого, кто их посещает. Не стоит забывать, что за состоянием участков должны следить как коммунальные службы, так и сами жители. Если вы заметили опасные или разросшиеся растения в парке или во дворе многоэтажки, следует без промедления обращаться в специализированные службы. А собственникам частных домовладений важно не пренебрегать обязанностью содержать в должном виде своё имущество и прилегающую территорию. Последствия безответственного отношения могут быть весьма неприятными.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
