ЖКХ

Газовики с начала года из-за нарушений отключили 49 единиц оборудования в домах псковичей

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» регулярно проводят работы по техническому обслуживанию внутриквартирного и внутридомового газового оборудования у населения. С начала года мероприятиями охвачены почти 57 000 квартир и 9 000 индивидуальных жилых домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

В результате из-за выявленных нарушений, не допускающих дальнейшую эксплуатацию, отключены 49 единиц газоиспользующего оборудования, что в 8 раз превышает показатели этого периода прошлого года.

Компания напомнила псковичам о необходимости заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования.