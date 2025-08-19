ЖКХ

На продолжение реставрации котельной №9 в Пскове могут выделить свыше 360 млн рублей

На вторую очередь реконструкции котельной №9 на улице Инженерной в Пскове могут выделить 362 574 377 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Под новым котлом планируется замена фундамента. Демонтажные работы начнутся весной 2026 года. Сам котел планируется установить в мае того же года. Затем будут производиться сантехнические работы, наладка газо- и топливоснабжения.

Все работы должны завершиться в ноябре 2026 года.

Подрядчика определят 22 сентября.

Напомним, в конце декабря 2024 года между предприятием «Псковские тепловые сети» и подрядной организацией ООО «ПСФ Газстройкомплект» был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции котельной №9 с заменой трех существующих водогрейных газомазутных котлов ПТВМ-100 (пиковых) мощностью 100 Гкал/час каждый по адресу: город Псков, улица Инженерная, 3 (первая очередь), в рамках первого этапа которого планировалась замена 1 котла в 2025 году. Планируемый срок окончания работ – 1 декабря 2025 года.

Котельная №9 построена и введена в эксплуатацию в 1975 году с тремя котлами ПТВМ-100 общей мощностью 300 Гкал/час, в 1987 году построен котел КВГМ-100 мощностью 100 Гкал/час. С момента ввода в эксплуатацию на котельной замена котлов не проводилась. Котельная №9 является самым крупным источником теплоснабжения предприятия «Псковские тепловые сети» и обеспечивает теплоснабжением район Запсковье, центральную часть города и микрорайон Любятово с общей численностью населения 75,7 тысячи человек (40% потребителей города). К котельной №9 подключено также большое количество социально значимых объектов, среди которых объекты здравоохранения, образования и культуры.