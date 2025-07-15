ЖКХ

Замену котлов на котельной № 9 в Пскове проконтролировал губернатор

Ход реконструкции котельной № 9 в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе контрольного выезда 18 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас в котельной происходит замена трех существующих водогрейных газомазутных котлов ПТВМ-100 (пиковых), мощностью 100 Гкал/час каждый.

Котельная № 9 (СВПУ) построена и введена в эксплуатацию в 1975 году с тремя котлами ПТВМ-100 общей мощностью 300 Гкал/час, в 1987 году построен котел КВГМ-100, мощностью 100 Гкал/час. С момента ввода в эксплуатацию на котельной замена котлов не проводилась.

Котельная № 9 (СВПУ) является самым крупным источником теплоснабжения муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети» и в Псковской области, обеспечивает теплоснабжением районы «Запсковье», центральную часть города и микрорайон «Любятово» с общей численностью населения порядка 75,7 тысяч человек (40% потребителей города).

К котельной № 9 (СВПУ) подключено большое количество социально значимых объектов. Основной проблемой котельной № 9 является высокая степень физического износа котельного оборудования.

По распоряжению правительства Российской Федерации бюджету Псковской области в 2024 году выделено 200 млн рублей на реализацию I очереди реконструкции котельной № 9.

В 2025 году по поручению Президента России выделено дополнительное финансирование, благодаря которому уже ведутся работы по замене одного из трех водогрейных котлов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».