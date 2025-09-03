ЖКХ

В Печорском округе газифицированы три деревни

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили и ввели в эксплуатацию распределительные газопроводы для газификации деревень Печки, Видовичи и Усадище в Печорском муниципальном округе, сообщили Псковской Ленты Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

Новые сети общей протяженностью 23 км создали возможность подключения 388 домовладений.

На сегодня с жителями населенных пунктов заключено 197 договоров на догазификацию. Три домовладения подключены.

«Раньше свои дома жители отапливали дровами, углем или с помощью электричества. Теперь они смогут перейти на более удобное, экономичное и экологичное газовое отопление, а заключение комплексных договоров позволит сократить сроки подключения», – подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.