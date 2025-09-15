Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу

Продолжается реализация программы социальной догазификации в Псковской области, охватывающей 17 муниципалитетов, среди которых и Островский район. Всего за время действия программы в муниципалитете заключено 1102 договора на проведение газа к частным жилым помещениям, причем 73 из них — в текущем году. Число успешных пусков газа достигло отметки в 280, из которых 59 приходятся на 2025 год. Подробнее о газификации в Островском районе — в материале Псковской Ленты Новостей.
Газовые магистрали протянулись далеко за пределы городских улиц, добравшись до отдаленных населенных пунктов. В частности, за этот год специалисты проложили дополнительно 7,6 километра трубопроводов, а общий объем проведенных коммуникаций составил больше 26 километров.
Комментируя ситуацию, первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская подчеркнула активность проводимых работ и успешность достигнутых результатов:
Спикер добавила, что за период действия программы в Островском районе подано 1153 заявки, из них по 1102 заключены договоры на догазификацию. За период действия программы произошло более 280 пусков газа в жилища островичей.
Фото: правительство Псковской области
Кроме того, существенно возросли темпы проведения догазификации. Как отметила Юлия Колпинская, работают три специализированные монтажные организации, позволяющие проводить ежемесячный ввод газа десятками. Например, только в августе состоялось 21 подключение, а в сентябре ожидается ещё порядка 30 стартов подачи топлива, включая деревни Глушни и Карпово.
Также важным этапом является строительство нового межпоселкового газопровода, который обеспечит газом ещё три деревни: Рядобжа, Ногино, Шенихово. Однако самой важной частью процесса становится обеспечение возможности гражданам заключить договоры на поставку газа, ведь завершение строительства газопровода еще не гарантирует наличие ресурсов в доме каждого жителя.
Однако самой важной частью процесса становится обеспечение возможности гражданам заключить договоры на поставку газа, ведь завершение строительства газопровода еще не гарантирует наличие ресурсов в доме каждого жителя. Здесь важную роль играет взаимодействие властей и ресурсоснабжающих компаний.
Эти изменения положительно сказываются на комфорте и качестве жизни островичей. По мнению главы Островского района Дмитрия Быстрова, переход на природный газ имеет большое значение для всего населения района.
Если раньше власти фиксировали единичные подключения в неделю, то за последние три месяца их количество увеличилось кратно - до десяти-двадцати в неделю.
«Мы надеемся, что такие темпы сохранятся в положительном тренде. Понимаем, что это осенне-летний период, когда выполняются строительные работы. Рассчитываем, что до наступления холодов и выпадения осадков темпы сохранятся, и мы увидим еще большее количество подключений газа и довольных жителей. Тема актуальна и востребована среди жителей, и помимо экономии она несет в себе социальную составляющую», - заключил глава района.
Таким образом, социальная программа догазификации стремительно расширяется, улучшая быт и повышая уровень жизни тысяч россиян. Наряду с крупными городскими центрами, благие перемены добрались и до небольших населенных пунктов, расположенных вдали от магистральных трасс. Работа выполняется большими темпами, позволяя провести газ в сотни частных домовладений, многие из которых долгие годы испытывали проблемы с отоплением. Итоги показывают, насколько велика потребность населения в доступности природного газа, и каким значительным фактором влияния обладает государственная поддержка на местах. Результаты становятся очевидными буквально ежедневно: новые участки газопроводов вводят в строй, жители получают возможность пользоваться комфортным источником тепла круглый год.
По материалам радио «ПЛН FM» (102.6 FM)