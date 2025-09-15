ЖКХ

Островский район ускоряет догазификацию: жители получат доступ к голубому топливу

Продолжается реализация программы социальной догазификации в Псковской области, охватывающей 17 муниципалитетов, среди которых и Островский район. Всего за время действия программы в муниципалитете заключено 1102 договора на проведение газа к частным жилым помещениям, причем 73 из них — в текущем году. Число успешных пусков газа достигло отметки в 280, из которых 59 приходятся на 2025 год. Подробнее о газификации в Островском районе — в материале Псковской Ленты Новостей.

Газовые магистрали протянулись далеко за пределы городских улиц, добравшись до отдаленных населенных пунктов. В частности, за этот год специалисты проложили дополнительно 7,6 километра трубопроводов, а общий объем проведенных коммуникаций составил больше 26 километров.

Комментируя ситуацию, первый заместитель главы администрации Островского района Юлия Колпинская подчеркнула активность проводимых работ и успешность достигнутых результатов:

«За период программы у нас построено всего 26,6 километра распределительных сетей, в том числе в этом году мы построили около 8 километров сетей, и планируется, что мы еще построим значительную протяженность до конца года. Сейчас очень активно ведутся работы по строительству личных газопроводов в деревне Глушни по левой стороне. Жители длительное время ждали газопровода в населенном пункте, и он уже введен в эксплуатацию в середине сентября. Строится газопровод в деревне Карпово по улице Елоховской, а также в микрорайоне Лапинки. В городе также активно ведутся работы. В Лапинках и Карпово уже сейчас начинаются работы непосредственно по земельным участкам. Также введены в эксплуатацию в начале сентября, осталось только жителям активно участвовать в газификации своих домовладений. У нас много распределительных сетей построено и по другим улицам города: улица Ветеранов войны, улица Суворова, улица Матвея Егорова, Мичурина, Островский переулок, улица Софьи Перовской, Речная. По этим улицам жители активно подключают свои домовладения к голубому топливу», - отметила Юлия Колпинская.

Смотрите также Газ пришел в дома жителей одного из микрорайонов Острова

Спикер добавила, что за период действия программы в Островском районе подано 1153 заявки, из них по 1102 заключены договоры на догазификацию. За период действия программы произошло более 280 пусков газа в жилища островичей.

Фото: правительство Псковской области

Кроме того, существенно возросли темпы проведения догазификации. Как отметила Юлия Колпинская, работают три специализированные монтажные организации, позволяющие проводить ежемесячный ввод газа десятками. Например, только в августе состоялось 21 подключение, а в сентябре ожидается ещё порядка 30 стартов подачи топлива, включая деревни Глушни и Карпово.

Смотрите также Начались строительные работы для догазификации островской деревни Глушни

Также важным этапом является строительство нового межпоселкового газопровода, который обеспечит газом ещё три деревни: Рядобжа, Ногино, Шенихово. Однако самой важной частью процесса становится обеспечение возможности гражданам заключить договоры на поставку газа, ведь завершение строительства газопровода еще не гарантирует наличие ресурсов в доме каждого жителя.

«Вот наконец-то газопровод к деревням имеется, соответствующее оборудование тоже установлено, ждем дальнейших действий от "Газпрома", чтобы жители уже непосредственно могли заключать договоры на газификацию своих домов», - заключила заместитель.

Однако самой важной частью процесса становится обеспечение возможности гражданам заключить договоры на поставку газа, ведь завершение строительства газопровода еще не гарантирует наличие ресурсов в доме каждого жителя. Здесь важную роль играет взаимодействие властей и ресурсоснабжающих компаний.

Эти изменения положительно сказываются на комфорте и качестве жизни островичей. По мнению главы Островского района Дмитрия Быстрова, переход на природный газ имеет большое значение для всего населения района.

«Люди выбирают отопление на газу из-за экономии, удобства и безопасности. Безопасность, в первую очередь, пожарная, так как это самый безопасный вид отопления в текущих условиях. За летний период темпы увеличения числа подключений газа в рамках программы догазификации действительно выросли», - пояснил Дмитрий Быстров.

Если раньше власти фиксировали единичные подключения в неделю, то за последние три месяца их количество увеличилось кратно - до десяти-двадцати в неделю.

«Мы надеемся, что такие темпы сохранятся в положительном тренде. Понимаем, что это осенне-летний период, когда выполняются строительные работы. Рассчитываем, что до наступления холодов и выпадения осадков темпы сохранятся, и мы увидим еще большее количество подключений газа и довольных жителей. Тема актуальна и востребована среди жителей, и помимо экономии она несет в себе социальную составляющую», - заключил глава района.

Таким образом, социальная программа догазификации стремительно расширяется, улучшая быт и повышая уровень жизни тысяч россиян. Наряду с крупными городскими центрами, благие перемены добрались и до небольших населенных пунктов, расположенных вдали от магистральных трасс. Работа выполняется большими темпами, позволяя провести газ в сотни частных домовладений, многие из которых долгие годы испытывали проблемы с отоплением. Итоги показывают, насколько велика потребность населения в доступности природного газа, и каким значительным фактором влияния обладает государственная поддержка на местах. Результаты становятся очевидными буквально ежедневно: новые участки газопроводов вводят в строй, жители получают возможность пользоваться комфортным источником тепла круглый год.

По материалам радио «ПЛН FM» (102.6 FM)