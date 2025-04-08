ЖКХ

Начались строительные работы для догазификации островской деревни Глушни

Началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 3,3 км для догазификации деревни Глушни Островского района, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Новые сети создадут техническую возможность подключения для 62 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 46 заявок от жителей этого населенного пункта, из них 41 переведена в договоры.

«Одновременно планируем начать работы в рамках заключенных комплексных договоров по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа», - отметил Антон Дымов.