ЖКХ

Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 89% — Михаил Ведерников

Ход подготовки к зиме и модернизацию объектов ЖКХ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с заместителем Игорем Шатурным, сообщается в Telegram-канале губернатора.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

Встреча прошла в Москве в представительстве Псковской области.

«Общая готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону составляет 89%, что на 5% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Обсудили ход работ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни": капремонт канализационного коллектора в Пскове, реконструкцию водовода в Великих Луках, строительство новых сетей водоотведения в Пушкинских Горах», - написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что благодаря дополнительной федеральной поддержке (137 млн рублей) правительство будет приводить в порядок инфраструктуру в сельской местности.

В деревне Писковичи Псковского района пройдет реконструкция водопроводных сетей. В деревне Крупп Печорского муниципального округа – строительство новой системы водоснабжения. В деревне Вязье Дедовичского муниципального округа произведут реконструкцию очистных сооружений.