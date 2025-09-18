ЖКХ

Роспотребнадзор следит за качеством воды в Псковской области

Заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Черкасская рассказала, как организован мониторинг за качеством питьевой воды в Псковской области.

«Контролируется вода в разводящей сети. Это вода, которая у нас течет из крана. Также производится мониторинг качества воды в источниках водоснабжения. Источники водоснабжения у нас есть открытые. Это в Пскове река Великая и в Великих Луках река Ловать. И подземные источники водоснабжения. Вода исследуется на микробиологические показатели, санитарно-химические, паразитологические, радиологические», - поделилась Елена Черкасская.

По её словам, в зависимости от показателей, лабораторные исследования проводятся ежемесячно или ежеквартально. В настоящее время управлением утверждены 159 мониторинговых точек питьевой воды в распределительной сети.

«Мы стараемся охватить не только города и большие посёлки, но и во многих деревнях, где есть централизованное водоснабжение, ведётся мониторинг за качеством питьевой воды», - отмечает заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Результаты исследований можно увидеть в интернете. В рамках федерального проекта «Чистая вода» Роспотребнадзор создал информационную систему «Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации». В эту карту регулярно вносятся сведения о результатах исследований питьевой воды, воды из источников, которые выполняются в рамках социо-энергического мониторинга.

Любой желающий может посмотреть в результаты исследований воды, зайдя на страницу интерактивной карты по ссылке «питьеваявода.рус», выбрать населенный пункт и ввести название улицы и номер дома. После этого необходимо нажать на кнопку «Узнать качество воды».