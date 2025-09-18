ЖКХ

Печорский суд подтвердил решение о взыскании убытков с управляющей компании

Печорский районный суд рассмотрел в апелляционном порядке гражданское дело по жалобе управляющей компании «Зодчий» на решение мирового судьи. Компания пыталась обжаловать решение, согласно которому она должна возместить убытки, причинённые заливом квартиры, сообщили Псковской Ленте Новостей в объеденной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, в одной из квартир многоквартирного дома произошёл залив. Затопление произошло из-за засора в кухонном стояке, который является общедомовым имуществом. Собственник квартиры обратился в суд с иском о защите прав потребителей, полагая, что залив произошёл из-за ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей.

Мировой судья решил взыскать с управляющей компании убытки, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Управляющая компания не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу, утверждая, что вина в затоплении должна быть возложена на собственника квартиры. Однако суд апелляционной инстанции подтвердил законность решения суда первой инстанции. В удовлетворении апелляционной жалобы управляющей компании отказано.