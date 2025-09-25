ЖКХ

Подвоз питьевой воды автоцистерной организуют для жителей улицы Советской в Пскове

Временно приостановлена подача холодной воды в дома №№ 41, 43, 54 и 56 по улице Советской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал».

«В ходе проведения работ по асфальтированию улице Некрасова дорожной организацией был поврежден магистральный трубопровод холодного водоснабжения. Специалистами Горводоканала предпринимаются все необходимые меры по ликвидации аварийной ситуации», - отметили на предприятии.

О сроках завершения работ будет сообщено дополнительно.

На период производства работ будет обеспечен подвоз питьевой воды автоцистерной, которая будет перемещаться между затронутыми аварией домами. В случае необходимости доставки дополнительных объемов воды жители могут обращаться в Единую диспетчерскую службу Горводоканала по номеру 79-20-60.

Ранее местные жители сообщали, что несколько домов в центре Пскова остались без воды из-за ремонта дороги на улице Некрасова.