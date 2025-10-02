ЖКХ

Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове

Подрядчик муниципального предприятия «Горводоканал» проводит реконструкцию участка трубопровода холодного водоснабжения в районе автовокзала Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

На предприятии рассказали, что целевой участок трубы диаметром 300 мм соединяет два водовода, идущие с поверхностного водозабора – реки Великой. Один из водоводов снабжает питьевой водой микрорайоны Кресты и Любятово; второй – центральную часть города.

«Реконструкция соединяющей их трубы необходима для обеспечения водного баланса в разводящей сети Пскова и гарантированного напора холодной воды в микрорайоне Кресты. Данный микрорайон является критичным с точки зрения обеспечения питьевой водой, поскольку проложенный туда водопровод не закольцован», - отметили специалисты.

Отдельно представители предприятия отметили, что при производстве работ абоненты предприятия не будут отключены от системы водоснабжения.

Ориентировочные сроки завершения работ: третья декада октября 2025 года.

«Вниманию водителей: реконструкция участка водопровода затрагивают центр проезжей части улицы Вокзальной рядом с автовокзалом; будьте внимательны при совершении объезда вокруг места земляных работ», - обратились к псковичам на предприятии.