Дмитрий Быстров: Суммы в квитанциях за отопление за март будут заметно ниже

Жители Островского муниципального округа получили разъяснения по поводу сумм в квитанциях за отопление: глава округа Дмитрий Быстров в своём Telegram‑канале объяснил, почему в феврале платежи остались на уровне января и чего ждать в марте.

«При получении платёжных документов на оплату жилищно‑коммунальных услуг за февраль текущего года вновь обращаем ваше внимание на платёж за отопление. В минувшем месяце мы получили большое число обращений по этой теме. Поясню важные моменты», — начал своё обращение Дмитрий Быстров.

Он пояснил, что и январь, и февраль выдались достаточно холодными. Поэтому в домах с общедомовыми приборами учёта тепловой энергии суммы за отопление в феврале сохранились на январском уровне — и оказались существенно выше, чем в сравнительно тёплый декабрь.

Глава округа напомнил, как именно формируется сумма в квитанции: она зависит от общего количества тепловой энергии, израсходованной на обогрев всего многоквартирного дома, площади конкретного жилого помещения и тарифа, установленного Министерством Псковской области по тарифам и энергетике.

Хорошую новость Дмитрий Быстров припас к концу разъяснения: «Принимая во внимание, что в марте температура наружного воздуха значительно повысилась, а также исходя из метеопрогноза на текущий месяц, суммы в квитанциях по отоплению за март будут заметно ниже двух прошедших зимних месяцев».

Он также ещё раз акцентировал внимание на важном нюансе: оплата за отопление в домах с общедомовыми приборами учёта начисляется исключительно в отопительный период.

В завершение глава округа проинформировал об изменении сроков оплаты жилищно‑коммунальных услуг: с 1 февраля 2026 года платёж необходимо вносить до 15‑го числа месяца, следующего за расчётным.

