Андрей Козлов: Проблема изношенности коммунальных сетей — общегосударственная

На прошедшей сессии Псковского областного Собрания депутаты провели «парламентский час», посвященный проблемам отопительного сезона. Минувшая зима обнажила целый комплекс проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако представители правительства так и не признали ситуацию коллапсом. Свою оценку происходящему дал председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию  областного Собрания Андрей Козлов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По мнению депутата, проблемы с отоплением носят общегосударственный характер, и решать их нужно сообща, не перекладывая ответственность только на муниципалитеты. Он также согласился с позицией председателя областного Собрания Александра Котова, который призвал не считать проблему ЖКХ исключительно «головной болью» округов.

«Я, конечно, с ним согласен. Это наша общая проблема. Я бы сказал, это общегосударственная проблема. И все выступления подтвердили, что на сегодняшний момент в Российской Федерации достаточно серьезный износ коммунальных сетей. По информации нашего комитета, он больше 60%. Мы понимаем, что в этой части не стоит ждать. Не модернизируя, не вкладывая денежные средства, а по подсчетам нашего министерства ЖКХ на эти работы требуется 40 миллиардов рублей, мы понимаем, что своими силами, своим бюджетом, муниципалитетами тем более, с этой задачей не справимся», — уверен Андрей Козлов.

По словам депутата, необходим комплекс мер, который сдвинет ситуацию с «мертвой точки».

«Начать надо с изыскания денежных средств по различной программам работ. Из 35 муниципальных организаций 19 находятся на грани банкротства. Мы тоже понимаем: нужен анализ их работы, работа с банкротами, с внешним управлением, ликвидация либо реорганизация этих предприятий, наделение финансированием. Ну и конечно, работа с кадрами», — резюмировал парламентарий.

Андрей Козлов также подчеркнул, что депутаты не намерены оставаться в стороне и готовы участвовать в решении таких проблем:

«Мы ездим в муниципалитеты, общаемся с главами, общаемся с населением и видим, что происходит. Наверное, здесь мы, как депутаты, должны быть полезны нашей исполнительной власти. Мы об этом на "парламентском часе" сказали. Мы готовы участвовать, давайте смотреть. Как-то общими усилиями приходить к общему знаменателю, чтобы модернизировать сеть».

Депутат напомнил, что готовить новый отопительный сезон нужно начинать уже сейчас, а не зимой. По его информации, к 15 апреля планируется выработать конкретные меры.

«Надеюсь, что на это совещание нас пригласят, мы в этом вопросе поучаствуем. Но я понимаю, что это проблема с большой бородой. Сразу за один день мы ничего не сделаем, но будем стараться не допустить определенного коллапса в будущем», — резюмировал Андрей Козлов.
