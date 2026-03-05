Микрорайон Овсище вновь стал объектом внимания коммунальных служб региона. За последний месяц специалисты «Псковских тепловых сетей» провели очередную чистку магистралей горячего водоснабжения. Причина проблемы кроется в свойствах местной воды, способствующей образованию известковых отложений внутри трубопроводов, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

По словам специалистов ПТС, ситуация выглядит следующим образом: «В ста метрах трассы горячего водоснабжения накопилось около девяти мешков отложений. То есть практически каждый метр трубы собирает почти полный мешок загрязнений ежегодно».

Проблема стала настолько острой, что жители домов №№6, 6А, 8, 8А и 10 по улице Ижорского Батальона сталкиваются с регулярными перебоями подачи горячей воды. Только за последние шесть лет инженерные службы провели процедуру очистки водопровода целых четырнадцать раз.

Представитель «Псковских тепловых сетей» подчеркнул сложность ситуации: «Мы неоднократно объясняли жителям причину образования известкового осадка, но решить проблему кардинально можем только путем подготовки исходной воды на специализированной очистительной станции. Однако запуск такого объекта требует длительного согласования и значительных финансовых вложений, находящихся вне зоны нашей компетенции».

Тем временем сотрудники предприятия регулярно проводят профилактические мероприятия и ремонтируют изношенные участки системы. Руководство компании напоминает гражданам, что устранение неполадок связано не только с состоянием внешних магистралей, но также зависит от состояния внутридомового оборудования.