В Госдуме раскритиковал прогноз Минэкономики о росте тарифов ЖКХ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин не согласился с представленным главой Минэкономики Максимом Решетниковым прогнозом, который предполагает рост тарифов на коммунальные услуги на 33,5% за четыре года. Господин Володин призвал министра прийти и «обосновать свою позицию», сообщили в пресс-службе Госдумы.

Государственная Дума возьмёт на контроль вопрос с возможным ростом тарифов на услуги жилищно‑коммунального хозяйства, которые в свой прогноз социально‑экономического развития России заложило Министерство экономического развития РФ. Соответствующее поручение профильным комитетам — по строительству и ЖКХ, по защите конкуренции и по контролю — в ходе пленарного заседания дал председатель ГД Вячеслав Володин, которого поддержали депутаты.

«Огромное количество обращений со стороны граждан, потому что в этом прогнозе в течение четырёх лет Министерство предлагает увеличить тарифы на 33,5 %», — обратил внимание он, добавив, что при этом в ведомстве говорят о планируемом снижении инфляции.

«Получается, с одной стороны, Министерство экономического развития говорит о снижении инфляции, высказывает прогнозы, что она до конца года снизится до 5 %. А с другой стороны, прогнозирует рост тарифов — двукратный относительно инфляции», — продолжил Председатель ГД.

Вячеслав Володин отметил, что Госдума «не может с этим согласиться». Проанализировать такие тарифы должна в том числе Федеральная антимонопольная служба (ФАС), уточнил он.

«Ну пускай придет министр экономического развития, обоснует свою позицию прежде, чем выносит такие прогнозы социально-экономического развития. Так или нет? Если так, будем считать это общей позицией депутатов Государственной Думы»,— добавил спикер (цитата по «Интерфаксу»).

Депутаты и, в частности, главы профильных комитетов Госдумы поддержали предложение.

Прогноз Минэкономики предполагает индексацию тарифов ЖКХ с октября 2026 года на 9,9%, с июля 2027 года — на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%, в 2029-м — на 6,1%. Тарифы на газ для населения должны вырасти на 9,6%, 9,1%, 7% и 7%, на электричество — на 11,3%, 8,6%, 9,1% и 5%. В марте Госдума приняла закон о расширении полномочий ФАС в части регулирования тарифов на услуги ЖКХ в регионах. Служба получила возможность самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов и приводить их в соответствие с законодательством.