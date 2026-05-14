Псковичам разъяснили, куда сдавать батарейки и другие опасные отходы

Псковичи могут передать отработанные ртутьсодержащие лампы, батарейки, автомобильные шины и другие опасные отходы в свои управляющие организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

«В соответствии с частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса РФ организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана организовать место накопления отходов I – IV классов опасности и их передачу в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов»,- пояснили в ведомстве.

Также на сегодняшний день по вопросам приема ртутных ламп, батареек, сломанных электроприборов, блистерных упаковок от лекарств на территории Пскова можно обратиться в следующие организации:

по утилизации ртутных ламп и батареек – строительный магазин «Лемана ПРО», расположенный по адресу: г. Псков, Рижский проспект, д. 94Б,

по утилизации батареек и сломанных электроприборов – экологический центр «Экопрактика», расположенный по адресу: г. Псков, набережная реки Великой, д. 6,

по утилизации блистерных упаковок от лекарств - экологический центр «Экобаза-60», расположенный по адресу: г. Псков, ул. М. Горького, д. 1, к. 52.

Кроме того, в рамках проводимой акции экологического проекта «Электросбор-60» на территории Псковской области ежегодно органами муниципальных образований осуществляется организация сбора батареек и сломанных электроприборов. В этом году акция проходит с 15 марта по 15 мая.

В министерстве строительства и ЖКХ напомнили, что опасными считаются отходы, которые обладают свойствами, способными нанести вред здоровью людей, животным, растениям или окружающей среде. Федеральный классификационный каталог отходов (систематизированный перечень всех видов отходов) размещен в открытом доступе на официальном сайте Росприроднадзора >>>

Классификация опасных отходов:

I класс – чрезвычайно опасные;

II класс – высокоопасные;

III класс – умеренно опасные;

IV класс – малоопасные.

Опасные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов. «Запрещается складирование в контейнерах для накопления ТКО осветительных приборов и электрических ламп, содержащих ртуть, батарей и аккумуляторов, медицинских отходов, отходов строительства и ремонта (за исключением текущего ремонта), а также иных отходов, которые могут повредить контейнеры, мусоровозы или иные транспортные средства или нарушить режим работы объектов обработки. Кроме того, для осуществления работы с опасными отходами требуется разрешительная документация, специализированное оборудование и обученный персонал», - пояснили в министерстве.