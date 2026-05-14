Локнянский округ получил дополнительную финансовую поддержку на ЖКХ

Локнянский муниципальный округ получил дополнительную финансовую поддержку из областного бюджета в размере 8 миллионов рублей на совершенствование сферы жилищно-коммунального хозяйства, сообщил глава округа Иван Белугин в Max.

На выделенные средства запланировали ремонт трех участков теплотрассы в поселке городского типа Локня и деревне Крестилово Локнянского муниципальный округа, замену оборудования в котельной в Локне, а также установку нового котла и электрического генератора в котельной деревни Крестилово.

Иван Белугин заметил, что эти решения позволят повысить надежность работы коммунальной инфраструктуры и качество предоставляемых услуг для жителей округа, особенно в отопительный период.

«Выражаю благодарность правительству Псковской области и лично губернатору Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за поддержку нашего округа», — отмечает Иван Белугин.