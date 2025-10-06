Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Поднять из руин Романова горка в Пскове
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
вишневый сквер
Женская церемония в бане «Гельдт»
Что изменилось в псковских школах
нацпроект меняет учреждения культуры
Вакансии Россети
 
 
 
ещё ЖКХ 06.10.2025 10:310 В Пскове проложили подводный водовод для снабжения Завеличья 14.10.2025 13:020 Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии 13.10.2025 16:210 Подрядчика хотят через суд обязать устранить недостатки ликвидации псковской свалки  13.10.2025 11:140 Отопление временно отключат в домах на двух улицах в Стругах Красных 11.10.2025 13:200 Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе 10.10.2025 18:400 Принятый Госдумой закон ужесточит требования к псковским управляющим компаниям
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии

14.10.2025 13:02|ПсковКомментариев: 0

Управляющая компания «Комфортный дом» через суд добивается продления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Карта домов под управлением общества согласно mingkh.ru

ООО УК «Комфортный дом» оспаривает приказ министерства регионального контроля и надзора Псковской области об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В рамках заявления компания просит обязать министерство продлить лицензию на 5 лет.

Приказ вынесен министерством в связи с нарушением обществом срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии.

По мнению общества, несвоевременное обращение с заявлением о продлении срока действия лицензии само по себе нельзя отнести к существенным нарушениям, являющимся достаточным основанием для отказа в продлении срока действия лицензии.

Предварительное судебное заседание отложено на 12 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 48 человек
14.10.2025, 14:080 В Петербурге мальчик передал одноклассникам 75 тысяч рублей, чтобы его не обижали 14.10.2025, 14:070 Сергей Вострецов: ИИ — не только вызов, но и огромный шанс для российского рынка труда 14.10.2025, 14:040 Псковских активистов приглашают в программу «Волонтерство через всю жизнь» 14.10.2025, 13:470 Два человека травмированы в Пскове в разных ДТП на одном месте за пять часов
14.10.2025, 13:450 В Пскове пройдет мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии 14.10.2025, 13:400 Реставрация гдовской церкви Покрова Богородицы завершена 14.10.2025, 13:220 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: корреспондент Андрей Николаев 14.10.2025, 13:190 В Великих Луках продолжается осенний месячник по благоустройству территории
14.10.2025, 13:090 15-летний школьник устроил ДТП с тремя пострадавшими в Пскове 14.10.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об итогах ЕДГ-2025 в Островском районе 14.10.2025, 13:020 Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии 14.10.2025, 12:550 «У Петровича»: Утепление — ключ к комфорту и экономии в Псковской области
14.10.2025, 12:520 Курсанты стали волонтерами в псковском приюте для животных 14.10.2025, 12:420 Стартовал всероссийский конкурс патриотического медиаконтента «Говорим о Победе» 14.10.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 12:350 Конференция профсоюза военнослужащих состоится в Пскове 17 октября
14.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Денисом Ивановым 14.10.2025, 12:010 Володин запустил опрос о лимите банковских карт на одного человека 14.10.2025, 11:590 Брифинг: Итоги ЕДГ-2025 в Островском районе и старт работы окружного Собрания 14.10.2025, 11:530 Музыка из фильмов о Гарри Поттере прозвучит на концерте в Пскове 22 октября
14.10.2025, 11:470 Найденного погибшим в Великолукском районе мужчину искали с помощью БПЛА 14.10.2025, 11:360 Более 1000 танцоров выступили на псковском фестивале имени Владимира Максимова 14.10.2025, 11:330 ФСБ возбудила дело против Ходорковского* и других иноагентов по статье о захвате власти 14.10.2025, 11:210 Псковские профсоюзы обсудили защиту прав работников с министром труда
14.10.2025, 11:190 Два гаража демонтировали на улице Алексея Алехина в Пскове 14.10.2025, 11:000 Минфин РФ предложил создать игорную зону на Алтае 14.10.2025, 10:500 «Дело вкуса»: СтругановЪ. Вкусные события каждый день 14.10.2025, 10:420 На Солнце произошла сильная вспышка
14.10.2025, 10:400 В Пскове стартовала смена для юных «Хранителей истории» 14.10.2025, 10:300 Жилой дом и гараж сгорели в порховской деревне Бердово 14.10.2025, 10:220 Период предзимья наступает на территории РФ 14.10.2025, 10:150 «Гайд-парк»: Денис Иванов об итогах контрольного выезда и актуальных вопросах округа №15
14.10.2025, 10:050 Битва за урожай — итоги. ИНФОГРАФИКА 14.10.2025, 10:000 Как создать команду мечты в условиях меняющегося рынка труда: секреты директора по персоналу 14.10.2025, 09:480 В Псковской области задержали иностранца по подозрению в финансировании разведки Украины 14.10.2025, 09:450 Псковские курсанты стали призерами научных и спортивных мероприятий в Пушкине
14.10.2025, 09:150 В ГД внесут проект о праве прикрепляться к поликлинике раз в три месяца 14.10.2025, 09:000 Имущество и активы экс-начальника управления кадров Минобороны на 500 млн рублей арестовали 14.10.2025, 08:400 В школах начали проводить социально-психологическое тестирование детей 14.10.2025, 08:300 Завтраки с видом на Великую
14.10.2025, 08:200 В России предложили установить «потолок» цен на АЗС 14.10.2025, 08:000 Лекарства в России подорожали за год на 14% 14.10.2025, 07:300 Подготовка автомобилей к зиме в России подорожала на 8% 14.10.2025, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября
13.10.2025, 22:000 Способы побороть осеннюю хандру перечислил психолог 13.10.2025, 21:521 В Пскове 85-летний водитель автомобиля врезался в шлагбаум на переезде 13.10.2025, 21:450 Ученые предупредили об угрозе мегаземлетрясения 13.10.2025, 21:300 Момент истины
13.10.2025, 21:240 На нескольких трассах в Псковской области ограничат движение 14 октября 13.10.2025, 21:060 В ГД предложили автоматически ставить новорожденных в очередь в детсад и школу 13.10.2025, 20:430 Скончался псковский историк и археолог Анатолий Александров 13.10.2025, 20:230 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 13 октября
13.10.2025, 20:000 Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена 13.10.2025, 19:360 Пять знаков туристической навигации установили в Псковском районе 13.10.2025, 19:200 Более тысячи работающих псковичей скорректировали индивидуальные лицевые счета для увеличения будущей пенсии 13.10.2025, 19:100 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном. ВИДЕО
13.10.2025, 18:480 Жителя псковского поселка Красногородск оштрафовали за дискредитирующий пост «ВКонтакте» 13.10.2025, 18:300 Проверку по сообщению о гибели мужчины в камышах проводят в Великолукском районе 13.10.2025, 18:150 Экспорт подкарантинной продукции из Псковской области увеличился на 31,7% 13.10.2025, 18:020 Большинство респондентов ПЛН готовится еще туже «затянуть пояса» в 2026 году
13.10.2025, 18:000 Для псковичей проведут бесплатные вебинары по защите от мошенников 13.10.2025, 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 13.10.2025, 17:490 Светофоры на двух перекрестках в центре Пскова по-прежнему неактивны 13.10.2025, 17:450 «Постскриптум»: Чем грозит эскалация конфликта Россия — Запад? ВИДЕО
13.10.2025, 17:440 В Пскове выданы предупреждения владельцам 13 незаконных рекламных конструкций 13.10.2025, 17:420 Житель Пскова пытается пристроить редкую птицу, занесённую в Красную книгу 13.10.2025, 17:300 Правительство поддержало проект о сохранении участниками СВО прав на землю 13.10.2025, 17:260 Изборск покажут в программе «Пешком» на телеканале «Культура»
13.10.2025, 17:220 Главврач псковского перинатального центра Мария Грищук покинет свой пост 13.10.2025, 17:100 Вопросы экологии обсудили парламентарии Северо-Запада 13.10.2025, 17:081 Кара-Мурзу* и Яшина* в РФ внесли в список террористов и экстремистов 13.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 13 октября
13.10.2025, 16:550 Великолучан предупреждают о новых правилах получения прав на лодку или катер 13.10.2025, 16:450 Газовики провели уроки безопасности для школьников псковской деревни Писковичи 13.10.2025, 16:400 Псковский музей-заповедник закрывает две экспозиции на неделю 13.10.2025, 16:300 «ГорДозор»: Желтые листья над Псковом. Готов ли город к зиме? ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru