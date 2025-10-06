ЖКХ

Управляющая компания в Пскове через суд добивается продления лицензии

Управляющая компания «Комфортный дом» через суд добивается продления лицензии на осуществление предпринимательской деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Карта домов под управлением общества согласно mingkh.ru

ООО УК «Комфортный дом» оспаривает приказ министерства регионального контроля и надзора Псковской области об отказе в продлении срока действия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В рамках заявления компания просит обязать министерство продлить лицензию на 5 лет.

Приказ вынесен министерством в связи с нарушением обществом срока подачи заявления о продлении срока действия лицензии.

По мнению общества, несвоевременное обращение с заявлением о продлении срока действия лицензии само по себе нельзя отнести к существенным нарушениям, являющимся достаточным основанием для отказа в продлении срока действия лицензии.

Предварительное судебное заседание отложено на 12 ноября.