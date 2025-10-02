ЖКХ

Котлы для газовой котельной доставили в псковскую деревню Хотицы

Очередной этап реализации программы «Комплексного развития территорий» завершили в деревне Хотицы Писковичской волости — доставили котлы для газовой котельной, сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава Псковского района Наталья Федорова. Накануне на объекте прошла еженедельная планерка с участием первого заместителя главы администрации Артема Иванова и ответственных лиц, на которой подвели итоги минувшей недели и наметили планы на текущую.

Фото: страница «ВКонтакте» Натальи Федоровой

Строительство инженерных сетей и монтаж здания котельной продолжаются. Внутри котельной уже установили четыре водогрейных котла мощностью 3 МВт каждый, произведенные на заводе «Белкотломаш» в Бешенковичах Витебской области Республики Беларусь. «В этом есть добрый знак, ведь Бешенковичский район является породненным муниципалитетом Псковскому, а произведенные у побратимов котлы будут дарить тепло жителям нашего района» — написала в своем посте Наталья Федорова.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Хотицах реализуется первый в Псковской области объект программы «Комплексного развития территорий». Ведется строительство порядка 36 тысяч квадратных метров жилья — это 10 многоквартирных домов. Обязательства по строительству современных комфортных многоквартирных домов лежат на застройщике, тогда как инфраструктурная составляющая — возведение газовой котельной — является обязательством муниципалитета. Объект находится под особым контролем из-за сжатых сроков исполнения, уточнила глава района.