Новая котельная в Хотицах обеспечит 14 тыс квадратных метров жилья в этом году

Строительство котельной на 12 МВт продолжается в деревне Хотицы Псковского района. Ход строительства обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со своим заместителем Игорем Шатурным в ходе рабочей встречи.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» реализуется первый в Псковской области проект комплексного развития территорий в деревне Хотицы Псковского района.

«При поддержке Минстроя России из федерального бюджета выделена субсидия на строительство 12 МВт котельной, которая обеспечит теплом перспективный проект застройки жилого микрорайона. На сегодняшний день возведен каркас здания котельной, поставлены и монтируются котлы, подрядчик приступает к монтажу сэндвич-панелей здания котельной, осуществляет подведение сетей водоснабжения, газоснабжения и сетей электроснабжения к объекту», - сообщил губернатор.

Данный проект позволит ввести в эксплуатацию уже в 2025 году 14 тысяч квадратных метров жилья.

«Здесь предусмотрены и социальные обязательства застройщика: квартиры для детей-сирот и для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Благодарю нашего президента и Минстрой России за поддержку Псковской области», - подытожил губернатор.