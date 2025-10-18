ЖКХ

Потепление в домах жителей Заплюсья ожидается в конце следующей недели

Температура в отопляемых домах Заплюсья поднимется после подключения еще одного котла в котельной №12, ремонтные работы должны завершиться до конца следующей недели. Об этом рассказала глава Плюсского муниципального округа Наталья Иванова, отвечая на обращения граждан на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Наталья Иванова / «ВКонтакте»

«И заморозки уже пошли, золотая осень не радует уже, в домах сыро и холодно. Зима на носу, батареи как были холодные, так и остаются», - написала местная жительница в комментариях к одному из постов на странице главы округа.

«И что мы будем делать, когда температура опустится до глубокого минуса?» - задается вопросам другая жительница Заплюсья.

Отвечая на вопросы, Наталья Иванова пояснила, что на котельной №12 работает один котёл. Ведутся ремонтные работы в соответствии с контрактом, по их завершению котельная выйдет на полную мощность.

«Работы начаты сразу при получении субсидии. Вчера при очередном посещении котельной проверили выполненные работы и обсудили очерёдность следующих. На полную мощность котельная выйдет после замены теплообменников и подключения еще одного котла (первого), на котором работы идут к завершению, планируем их выполнить до конца следующей недели! Мы делаем все возможное, чтобы вернуть комфорт в дома! Из общения с жителями, во многих домах есть печи, погодные условия также позволяют проводить работы! Приносим извинения за неудобства!» - написала глава Плюсского муниципального округа.

Поэтапное начало отопительного сезона 2025-2026 в Заплюсье в этом году стартовало 1 октября.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нарушении прав жителей поселка Заплюсье. В информационном центре СК России отмечали, что на протяжении длительного времени в связи с высоким износом тепловых сетей в населенном пункте регулярно происходят коммунальные аварии, что привело к длительному отключению отопления в зимней период. Несмотря на начало отопительного сезона, жизненно необходимый коммунальный ресурс в жилые помещения граждан не подается.