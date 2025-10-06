ЖКХ

Из-за проблем с отоплением в поселке Заплюсье возбудили дело по указанию Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращениями о нарушении прав жителей поселка Заплюсье Плюсского района, сообщили в информационном центре СК России.

В комментариях в аккаунте информационного центра СК России сети «ВКонтакте» обратились жители поселка Заплюсье по вопросу несогласия с результатами установления обстоятельств нарушения их прав.

На протяжении длительного времени в связи с высоким износом тепловых сетей в населенном пункте регулярно происходят коммунальные аварии, что привело к длительному отключению отопления зимой текущего года. Однако мер к организации ремонтных работ котельной не принимается. Несмотря на начало отопительного сезона, жизненно необходимый коммунальный ресурс в жилые помещения граждан не подается.

Ранее Александр Бастрыкин ставил указанную ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства.

В следственном управлении СК России по Псковской области проводилась процессуальная проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела отказали.

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить подробный доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.