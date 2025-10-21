ЖКХ

Псковичам напомнили о необходимости заключения договора на техобслуживание газового оборудования

Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО), согласно законодательству, является обязанностью абонента и обязательным условием поставки газа, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Техническое обслуживание (ТО) газовых приборов гарантирует их безопасную и безаварийную работу. Многие жители Псковской области проводят много времени дома, используя газовые плиты, духовки и водонагревательные колонки. Важно следить за исправностью этих приборов и соблюдать правила безопасности, напоминает ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

С началом отопительного периода нагрузка на газовые приборы возрастает. В целях обеспечения безопасности газовики проводят ТО внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не только по графику, но и по предварительным заявкам от абонентов. Специалисты принимают также аварийные заявки от потребителей газа. ТО внутриквартирного газового оборудования, включая плиты и газопровод от крана, выполняют в удобное для абонента время по предварительной договоренности по телефону.

Своевременная проверка и устранение неполадок обеспечивают безопасность жилых домов. Согласно правилам пользования газом, утвержденным постановлением правительства РФ № 410 от 14 мая 2013 года, абоненты обязаны заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении (ТО ВДГО). ТО ВДГО проводится один раз в год.

Для заключения договора абоненты могут обратиться в единые клиентские центры псковских газовых компаний. Специалисты «Газпрома» призывают жителей соблюдать правила безопасного использования газа: не оставлять работающие газовые приборы без присмотра, не закрывать решетки вентиляционных каналов и не ремонтировать самостоятельно газовое оборудование.