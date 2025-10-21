Псковcкая обл.
ЖКХ

Вернуть сферу ЖКХ под полный государственный контроль предложил Антон Минаков

30.10.2025 11:41

Вернуть сферу жилищно-коммунального хозяйства под полный контроль государства призвал руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков на сессии Собрания 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году мы провели целый ряд поправок, касаемо сферы жилищно-коммунального хозяйства. Депутаты ЛДПР провели эту работу. Мы с вами видим, какие цены в платежках появились уже в этом году, планируется дальнейший рост. И ЛДПР по-прежнему выступает, еще с наставления Владимира Вольфовича Жириновского (покойного лидера ЛДПР - ред.), чтобы всю сферу ЖКХ, в том числе и тарифы, взять в контроль государства», - сказал Антон Минаков.

С этой инициативой партия выходила в Государственную Думу, отметил депутат.

«Поэтому прошу уважаемых коллег также поддержать инициативу руководителя партии Леонида Слуцкого и вернуть сферу ЖКХ под полный контроль государства. Хватит управляющих компаний», - подчеркнул Антон Минаков.

Пресс-портрет
Минаков Антон Александрович Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
