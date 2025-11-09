ЖКХ

ООО «Экогрупп» о 100 судебных исках к должникам за ТКО: Альтернативы не осталось

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Экогрупп» направил в суды партию исковых заявлений к жителям региона, накопившим задолженность за услугу. Всего было подано 100 исков к физическим лицам, не оплачивавшим вывоз мусора. В компании подчеркивают, что это вынужденная мера, к которой прибегают в крайних случаях. Об этом ООО «Экогрупп» сообщило в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Мы хотим подчеркнуть, что судебные разбирательства — это всегда крайняя мера. До этого шага мы всегда стараемся урегулировать вопросы в досудебном порядке, предоставляя абонентам все возможности для погашения задолженности без лишних сложностей и затрат», — подчеркнули в ООО «Экогрупп».

Как пояснил оператор, на протяжении года велась активная работа с неплательщиками: их информировали о долгах и предлагали варианты решения проблемы. В компании заявили о готовности идти навстречу абонентам, которые стремятся к диалогу. Однако если все предупреждения остаются без ответа, альтернативы обращению в суд не остается.

Смотрите также Регоператор за неделю подал более 100 исков к псковским неплательщикам за вывоз ТКО

В «Экогрупп» обратили внимание жителей на то, что судебное разбирательство повлечет за собой не только взыскание основной суммы долга, но и дополнительные расходы. Ответчикам придется компенсировать судебные издержки, которые начинаются от 2 000 рублей. Компания также призвала абонентов, у которых возникли трудности с оплатой, своевременно обращаться за разъяснениями, объяснив, что они всегда готовы помочь разобраться в ситуации и найти оптимальное решение.