ЖКХ

Регоператор за неделю подал более 100 исков к псковским неплательщикам за вывоз ТКО

Исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Коммунальный ликбез» рассказал о платежной дисциплине в Псковской области и ответил, куда жителям обращаться по проблемам с уборкой порубочных остатков.

Отвечая на вопрос о том, куда жаловаться на залежи веток и листвы, которые неделями не убираются, Денис Кузнецов рекомендовал четкий алгоритм действий: «Я бы рекомендовал сначала обратиться в управляющую компанию, получить от них какие-то вменяемые ответы. Ну и далее, наверное, в управление городского хозяйства».

Гость студии также отметил плодотворное взаимодействие с контрольными органами, в частности, с контрольным управлением администрации Пскова, куда региональный оператор направляет уведомления о незаконных навалах растительных отходов.

Отдельной темой эфира стала платежная дисциплина. Денис Кузнецов сообщил, что ситуация с юридическими лицами стабильна, а задолжавшие контрагенты находятся в стадии судебного взыскания. Однако в отношении физических лиц региональный оператор начал активную судебную работу.

«Суммы озвучивать не буду, но более 100 дел на этой неделе у нас направились в суд», — заявил руководитель.

Он предупредил жителей, имеющих даже небольшую задолженность, о финансовых последствиях уклонения от оплаты. Помимо долга, через суд будет взыскана государственная пошлина, которая значительно увеличит итоговую сумму списания.

«Если задолженность составляет 500 рублей, человек, получив уведомление, заплатит еще госпошлину 2 тысячи рублей. Это будет взыскание в принудительном порядке. Вы просто потом получите уведомление от своего банка, что у вас с расчетного счета списали 2500 рублей в принудительном порядке», — пояснил Денис Кузнецов.

При этом общий показатель собираемости платежей с начала года остается на высоком, среднероссийском уровне и составляет 93,5%. Судебные меры являются вынужденным шагом в отношении тех, кто систематически игнорирует обязанность по оплате коммунальной услуги.